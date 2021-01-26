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Eşiyle kaçtığı arkadaşını ve kuzenini tabancayla vurdu

DHA

Eşiyle kaçtığı arkadaşını ve kuzenini tabancayla vurdu


Salih BÜYÜKSAMANCIAdem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'da, kamyon şoförü Mehmet A. (31), ilişkisi olduğu ve birlikte kaçtığı Sariye Ö.'nün (28) eşi, kendisinin de arkadaşı olan Hasan Ö. (32) ile karşılaşınca aralarında kavga çıktı. Mehmet A., Hasan Ö. ile kuzeni Mevlüt Ö.'yü (26) tabancayla vurarak, yaraladı.
Karatay ilçesine bağlı Ovakavağı Mahallesi'nde oturan, 3 çocuk annesi Sariye Ö., çiftçi eşi Hasan Ö.'nün arkadaşı, evli ve 3 çocuk babası kamyon şoförü Mehmet A. ile yaklaşık 1 yıl ilişki yaşamaya başladı. Çocuklarını alan Sariye Ö., Mehmet A. ile birlikte geçen yılın Ekim ayında kaçtı. Bunun üzerine Hasan Ö. önce jandarmaya gidip şikayette bulundu daha sonra da televizyon programına katıldı. Sariye Ö. de yaklaşık 40 gün sonra çocuklarıyla birlikte eve döndü ve eşi Hasan Ö. ile tekrar beraber yaşamaya başladı. 
Hasan Ö., bu sabah kuzeni Mevlüt Ö. ile birlikte ürettiği pancarı teslim etmek için fabrikaya gitti. Hasan Ö., bu sırada yolda Mehmet A. ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet A., kamyonundan aldığı tabancayla Hasan Ö. ve Mevlüt Ö.'ye ateş etti. Mevlüt Ö. boynuna, Hasan Ö. de sırtına isabet eden mermilerle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Mehmet A., polis ekiplerince gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI-Adem YILDIZ
2021-01-26 15:39:21

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