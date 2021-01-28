AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan güven tazeledi

AK Parti Konya İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tek liste ile gerçekleştirilen kongre neticesinde Esra Doğan yeniden AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanlığına seçildi.



6. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ümmügülsüm Ümütlü, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Neslihan Ay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Milletvekili Gülay Samancı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İlçe Başkanları, Belediye Başkanları teşkilat mensupları ve partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından protokol konuşmalarına geçildi.



Kongre açılışında konuşan AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan, “Kadının, sadece siyasette değil, hayattaki rolü de çok önemlidir. Kadının olduğu işlerde, incelik, estetik, detaylarda dikkat görürüz. Bizleri bu kutlu yolda cesaretlendiren sebeplerden birisi de 'Kadınlar siyasetin öznesidir' diyen Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu kıymetli yaklaşımıdır. Biz bu değere layık olabilmek adına, kongremizin ana temasında da ifade edildiği gibi; 'Türkiye için, Konya'mız için inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diler, bizleri bu özel günde yalnız bırakmayan tüm kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.



“AK Parti davasının orta direği kadınlarımızdır"

Kadın Kollarının parti çalışmalarındaki önemine dikkat çeken Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “AK Parti davasının orta direği kadınlarımızdır. Kadınlarımız her seçimde bizden daha fazla gayret gösterdiler. Bizden daha fazla çalıştılar. İl Kadın Kollarımızda bugüne kadar görev yapan tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Yeni görev alacaklara başta Esra Doğan Candan olmaz üzere tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Rabbim utandırmasın inşallah” diye konuştu.



“AK Parti Konya Teşkilatı olarak büyük bir aileyiz"

6. Olağan İl Kadın Kolları Kongresinin hayırlara vesile olmasını temenni ederek sözlerine başlayan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “AK Parti Konya teşkilatları olarak, Kadın Kollarımızdan, Gençlik Kollarımıza, İl ve İlçe Teşkilatlarımızdan, mahalle temsilcilerimize, sandık kurulu başkanlarımızdan ve üyelerimize kadar çok büyük bir aileyiz. İnanarak yola çıktığımız bu kutlu yolda pek çok arkadaşımız ter döktü, emek harcadı. Hamdolsun girdiğimiz her seçimde de kıymetli hemşehrilerimizin o büyük desteği ile Konya olarak hep rekorlara imza attık. İlk günden bu yana bu davada yer almış emek vermiş tüm kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Aralarından ahirete uğurladıklarımız oldu. Rabbim hepsinin mekanlarını cennet etsin. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşmak için teşkilatımızın tüm kademeleri ile var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



"Yeni Türkiye'yi inşa eden kadınlarımıza yaptığımız hizmetlerimiz saymakla bitmez"

Türkiye’nin kalkınmasında ve ilerlemesinde kadınların gösterdiği gayret ve çabanın çok büyük bir payı olduğunu söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Muhakkak ki bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyen bizleriz. Başörtüsü yasağını kaldıran, kadınlarımızın hiçbir ayrımcılığa uğramadan seçilme haklarını da kazandıran yine biziz, fırsat eşitliğini, pozitif ayrımcılığı getiren biziz, ailede, sosyal hayatta, ekonomide, akademik hayatta, siyasette, kadının varlığını ve doğru konumlanmasını sağlayan biziz. Saymakla bitmez yaptıklarımız. AK Parti sayesinde bugün yeni Türkiye’yi inşa eden kadınlarımıza yaptığımız hizmetlerimiz saymakla bitmez. Bununla onur ve gurur duyuyoruz” dedi.



“Ana muhalefetin aksine, tüm kadınları koruyup kollayacağız"

AK Parti'nin güçlü kadınları olarak bu ülkenin tüm kadınlarını koruyup kollayacaklarını ifade eden Usta, “Ana muhalefetin kadınlar üzerinden yaptığı siyasete baktığınız zaman maalesef taciz ve tecavüzlerin arkasının gelmediği ve bunlara susarak, hiç yokmuşçasına davranarak ve hatta mağdurların susturulmasına kadar varan bir zihniyetle mücadele ediyoruz. Biz ne olursa olsun bu zihniyetin hiçbir şekilde bu ülkenin kadınlarına bir değer katmayacağın eminiz. Ne olursa olsun işte yine Ak Partinin güçlü kadınları olarak bu ülkenin tüm kadınlarını koruyacağız, kollayacağız" diye konuştu.



Protokol konuşmalarının ardından oy verme işlemine geçildi. Tek liste ile gerçekleştirilen kongrede Esra Doğan güven tazeleyerek yeninden AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanlığına seçildi.

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