Marketi soyan, 6 ay önce işten ayrılan çalışan çıktı



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA) KONYA'da market kapandıktan çalışanları biber gazıyla etkisiz hale getirip, yaklaşık 25 bin lira ile bilgisayar kasası ve güvenlik kamerası kayıt cihazını çalan Ahmet Recep Altıntepe (22) ile ev arkadaşı Abdullah Atay (20), kiraladıkları aracın arka koltuğundaki bilgisayar kasası iziinden yakalandı. Sevk edildikleri mahkemece tutuklanan şüphelilerden Ahmet Recep Altıntepe'nin daha önce bu markette çalıştığı ve 6 ay önce işten ayrıldığı, olay günü de ev arkadaşıyla iş yerinin depo bölümünden içeri girip, koliler arasında yaklaşık 4 saat bekledikleri ortaya çıktı.

Olay, 25 Ocak'ta saat 23.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi Alemdar Caddesi'ndeki market zincirinin şubesinde meydana geldi. Markette çalışan 2 kadın görevli, akşam iş yerini kapattıktan sonra temizlik yapıp ürün saymaya başladı. Ardından marketin depo kısmındaki ofis bölümüne geçerek günlük hasılatla işlem yaptıkları sırada kar maskeli 2 kişi, biber gazı sıkıp etkisiz hale getirdi. Zanlılar ardından da yaklaşık 25 bin lira ile bilgisayara kasası ve güvenlik kamerası kayıt cihazını alıp kaçtı.

ARAÇ KOLTUĞUNDAKİ İZDEN YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, kadın görevlilerinin ifadesine başvurdu. Kadın görevliler, olay günü akşam saatlerinde 6 ay önce işten ayrılan Ahmet Recep Altıntepe'nin markete gelip, kendileriyle sohbet ettikten sonra ayrıldığını söyledi. Araştırmasını Altıntepe'nin üzerine yoğunlaştıran polis, o gün bir araç kiraladığını ve ertesi gün de aracı teslim ettiğini belirledi. Kiralanan araç üzerinde inceleme yapan polis, arka koltukta bilgisayar kasasının izine rastladı. Ekipler, bunun üzerine Ahmet Recep Altıntepe'yi gözaltına alındı.

ÇALDIĞI PARAYLA OTOMOBİL ALMIŞ

Üzerinde yaklaşık 3 bin lira ele geçirilen Altıntepe, olayı ev arkadaşı Abdullah Atay ile gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Atay da gözaltına alındı. Aynı fabrikada çalışan 2 şüphelinin yaklaşık 3 bin 500 lira aylık ücret aldıkları öne sürüldü. İş yerine depo bölümünden girip, koliler içinde yaklaşık 4 saat saklandıklarını söyleyen Altıntepe'nin ifadesinde, ''Çaldığımız parayla kendimize 19 bin lira değerinde araba aldık. Kalan paranın bir kısmını da harcadık. Neden yaptığımızı bilmiyorum. Canım istedi. Şeytana uyduk. 10 bin lira borcum var ama onu taksitle ödüyorum'' dedi.

Şüphelilerin bilgisayar ve kamera kayıt cihazını parçaladıklarını, hard diski ise yanlarına aldıkları öğrenildi. Şüphelinin üzerinden çıkan 3 bin lira ve aldıkları otomobile el konuldu. 2 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRALI DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-01-29 13:05:53



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