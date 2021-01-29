Konya'da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

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Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'nın Seydişehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu şebekesine yönelik yaptıkları takibin ardından eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada satışa hazır 43 gram esrar, 23 hap ve av tüfeği ele geçirildi. Yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol olmak üzere 5 kişi de serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN

2021-01-29 21:06:03



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