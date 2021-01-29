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Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)KONYA'nın Kulu ilçesinde sürücüsün kontrolünden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu yol, yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında AnkaraKonya yolu Kulu ilçesi yakınlarında meydana geldi. Sabri Bayramoğlu yönetimindeki 27 AAG 238 plakalı beyaz eşya yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Sürücü Bayramoğlu kazadan yara almadan kurtulurken yolun Konya'ya gidiş yönü yaklaşık 2 saat ulaşımına kapandı. TIR, çekiciyle devrildiği yerden kaldırıldıktan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Kulu Mehmet YILMAZ

2021-01-29 21:06:10



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