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Konya polisinden uyuşturucu satıcılarına operasyon: 36 gözaltı

İHA

Konya polisinden uyuşturucu satıcılarına operasyon: 36 gözaltı

Konya'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretkullanmak" suçlarından işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Seydişehir ve Ereğli Grup Amirlikleri tarafından torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 2429 Ocak tarihleri arasında Konya kent merkezi ile Ereğli ve Seydişehir ilçelerinde 16 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 30'u sokak satıcısı olmak üzere 36 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 199 gram uyuşturucu madde, 99 adet uyuşturucu hap, 1 adet tüfek, 1 adet tabanca, 14 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 36 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretkullanmak" suçlarından işlem yapıldı.

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