Yangında ölen Sevim hemşire ve kızı, Konya'ya 3 ay önce tayinle gelmiş (2)

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KIZININ AYAKKABILARINI ELİNDEN BIRAKMADI

Konya'da yangında ölen hemşire Sevim Kayhan'ın boşandığı eşi Yalçın Dağ, kızı Melek ve eski eşinin acı haberine aldıktan sonra bugün eve geldi. Evde görüp eline aldığı kızının ayakkabılarıyla odaları gezen Yalçın Dağ, ''Nasıl çıkmış? Yanan neymiş. Nasıl bir şey miş? Yavrum, tatlı kızım'' dedi.

Konya Şehir Hastanesi´nde otopsi işlemleri devam eden Sevim Kayan ile kızı Melek Dağ´ın, Akşehir ilçesinde defnedilmesi bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Konya Mehmet IŞIK

2021-01-30 14:49:22



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