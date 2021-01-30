Ağıldan 124 koyun çalan 7 kişi tutuklandı



Cengiz ÖZCAN/HADİM (Konya), (DHA)KONYA'nın Hadim ilçesinde, 2 kardeşiyle küçükbaş yetiştiriciliği yapan Ali Sarıhan'ın (38) ağılından çoğu gebe 124 kolyun çalan, jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı. A.U. adlı kadın ile F.U. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Bulunan 60 koyun ile yeni doğan 39 kuzu ise Sarıhan kardeşlere teslim edildi.

Hadim ilçesinin Eğiste Mahallesi'nde oturan ve geçimlerini besicilik yaparak sağlayan Ali Abdullah (36) ve Serdar Sarıhan (32) kardeşlerin ağılından 8 Ocak Cuma günü, çoğu gebe 124 koyun çalındı.Şüpheliler, kamyona bindiremedikleri 8 koyunu da bıçakla kesti. Ağılda sadece 30 kuzu kaldı. Anne sütü gereken dönemde koyunları çalınan Sarıhan kardeşler, kuzuları biberonla süt vererek, beslemeye başladı.

JANDARMA ÖZEL EKİP KURDU

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ve Hadim Jandarma Komutanlığı, özel ekip kurdu. Ekipler, koyunları çalan kişilerin A.U. adlı kadın ile A.G., M.R., U.A., S.D., F.A., F.U., T.İ. ve M.İ. olduğunu belirledi. Karatay ilçesinde Saraçoğlu ve İsmil mahallelerindeki adreslere yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Olayda kullanılan 1 kamyon ve 2 otomobil de ele geçirildi. Çumra ve Meram ilçelerinde çiftçilere satılan 60 koyun ile yeni doğan 39 kuzu, Sarıhan kardeşlere teslim edildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, A.U. adlı kadın ile F.U. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Hadım Cengiz ÖZCAN

2021-01-30 15:01:12



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