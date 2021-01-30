Cezaevindeki sevgilisini göremediğini iddia edip tramvay hattına girdi

Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA´da cezaevindeki sevilisini göremediğini iddia eden Berçe A. (19), tramvay hattına girdi. Önlem amacıyla tramvay seferleri durdurulurken, uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Berçe A., hattan çıkarılıp gözaltına alındı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Berçe A., uyuşturucu ticareti suçundan cezaevine girdiği öğrenilen sevgilisi Ramazan H.´yi göremediğini iddia edip tramvay hattına girdi. Berçe A.'yı görenler, polislere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Önlem amacıyla tramvay seferleri durduruldu.Polisin uzun uğraşları sonucu ikna edilen Berçe A., raylardan çıkarılarak gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-01-30 15:24:13
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