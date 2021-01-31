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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kılca, ilçe teşkilatı ve mahalle temsilcileriyle buluştu

İHA

Başkan Kılca, ilçe teşkilatı ve mahalle temsilcileriyle buluştu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı yöneticileri ve mahalle temsilcileri ile bir araya gelerek, belediye çalışmaları ve projeleri hakkında sunum yaptı.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, basın temsilcileri, Karatay mülki idare amirleri ile muhtarların ardından AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı ve mahalle temsilcileri ile buluştu. Karatay Termal Tatil Köyü’nde düzenlenen programa, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Karatay İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeleri, mahalle temsilcileri, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Programda Başkan Kılca, geride bırakılan görev süresi ve 2021 yılında hayata geçirilerek çalışmalar ile ilgili sunum yaptı. 20 aylık görev süresindeki çalışmalarını anlatan Başkan Kılca, kurumsal ve mali yapının güçlendirilmesi, Karatay’ın marka değerinin yükseltilmesi, kadın, genç ve çocuklara yönelik hizmetler, alt ve üst yapı çalışmaları ile pandemi sürecinde hayata geçirilen uygulamalar gibi birçok konuda detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

"Karatay'daki başarının sırrı ekip çalışmasında saklı"
Başkan Kılca, eğitim yatırımları, kentsel dönüşüm çalışmaları, fiziki ve sosyal hizmetler, kültürel yatırımlar ve diğer önemli projeler hakkında da bilgi vererek, “İlçemizde gerçekleştirdiğimiz tüm projelerimiz ekip çalışmasının ürünü. Teşkilatımız, muhtarlarımız, belediye meclis üyelerimiz, encümen üyelerimiz, komisyonlarımız, başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, personelimizle bu bir ekip çalışmasıdır” ifadelerini kullandı.
Kılca, belediyecilik hizmetlerinin ilçe sınırları içerisinde en güzel şekilde sunulmasına katkılarından dolayı AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı'na ve mahalle temsilcilerine teşekkür etti.

“Karatay'ımıza hizmet etmek bizim için sevdadan gelir”
Karatay’daki uyum ve birlikteliğin ancak Karataylılara olan sevda ile açıklanabileceğine vurgu yapan Kılca, “AK Parti Teşkilatlarımız, tüm kademeleriyle fedakârca hizmet üretmeyi, şehirleri ve ülkemizi daha ileriye taşımayı merkezine almıştır. Bizler de bu düsturla durmadan, yorulmadan çalışmaya, yarınlara güzel işler bırakmaya devam ediyoruz. Hepimizin ortak bir davası var, o da milletimize hizmettir. Hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunabilmenin çabası ve gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz. Bizler teşkilatlarımızla uyum içerisinde çalışan büyük bir aileyiz. Mahallelerdeki hizmetlerimizin takipçileri ve gözümüz, kulağımız olan değerli teşkilat mensuplarımızla ve ilçe yönetimimizle birlikte Karatay’ımıza dün olduğu gibi bugün de hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Teşkilatımızın, 80 mahalle temsilcimizin desteği ve katkılarıyla, birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizin dört bir yanını hizmetlerimizle donatacağız” dedi.

“Birlikte yönetim anlayışı ile projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz”
Başkan Kılca, “AK belediyeciliğin yüklediği misyon doğrultusunda ben değil, biz anlayışıyla, imkanlarımızı ve yatırımlarımızı ilçemizin her köşesine ulaştırmanın gayretindeyiz. Rutin belediye çalışmalarının dışında insan odaklı hizmet anlayışıyla her bir hemşehrimizin yüreğine dokunmanın gayretindeyiz. Makamların geçici, hizmetlerin kalıcı olduğu gerçeğinden hareketle, ilçemizin yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz. Hemşehrilerimizle birlikte yönetim anlayışıyla istişareye dayalı, katılımcı ve şeffaf bir yönetim sergiliyoruz. Bizim için önemli olan gönül kazanmaktır. 2021 yılında da ilçemize hizmet aşkıyla çıktığımız yolda hemşehrilerimizden aldığımız emaneti gururla taşıyarak, gönüllere dokunan çalışmalarla hizmet çıtamızı daha da yukarılara çıkaracağız” diye konuştu.

“Karatay’da her zaman başarı vardır”
Karatay’da her zaman başarı olduğunu ifade eden AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ise, “Belediye başkanımız, kurumlarımız ve bizler Karatay’ın geleceği için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanımız hem Konya’ya hem Türkiye’ye örnek olacak çalışmalar yaptı. Pandemi sürecine rağmen alt yapı hizmetlerinin yanı sıra; eğitim, turizm, kültür ve daha birçok alanda ilklere imza attı. Mahalle Başkanlarımıza da teşekkür etmek istiyorum çünkü bizlerin ulaşamadığı yerlerde onlar var. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Karatay’ın hizmetinde olacağız. Karatay Belediyemiz ile ortak paydamız vatandaşlarımıza en güzel hizmetleri yapmak. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya, hizmet üretmeye ve her zaman hemşehrilerimizin faydasına, değerlerimizin yolunda yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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