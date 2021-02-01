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'Süt banyosu' ile gündeme geldi, şimdi lastikçide çalışıyor

DHA

'Süt banyosu' ile gündeme geldi, şimdi lastikçide çalışıyor


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA) KONYA'daki süt toplama merkezinde yaşanan 'süt banyosu' olayıyla gündeme gelen Emre Sayar (24) ve Uğur Turgut (32) tutuklanarak cezaevine girdi. Yaklaşık 6 gün cezaevinde kalan Turgut ve Sayar avukatlarının itirazı üzerine tahliye oldu. Böyle bir olaya karıştığı için pişman olduğunu dile getiren Sayar, "Kendi içtiğim sütün içine neden gireyim? Kaynar su doldurmuştum o gün içindeki süt değildi. Bu video nedeniyle işimden oldum. Şimdi de asgari ücretin de altında bir lastikçi de çalışıyorum" dedi.
Konya'da iki ortaklı olarak kurulan bir süt toplama merkezinde, işçilerden Emre Sayar'ın kazanda süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler, Uğur Turgut tarafından sosyal medyada paylaşılmış ve bu görüntülere tepkiler yağmıştı. Olayın ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla firmanın Meram Sanayi Sitesi'ndeki süt toplama merkezine giden Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin ve beraberindeki ekip, iş yerini denetledi. Yapılan denetim sonucu iş yerindeki ürünler imha edildi, işletme onay belgesi iptal edilip, faaliyetlerinden men edilerek, mühürlenip kapatıldı. Çalışanların hijyen belgesinin olmaması nedeniyle 2 kişiye 1700 TL ve hijyen gerekliliklerini aykırılıktan 13 bin 934 TL para cezası uygulandı. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı´na suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturmanın ardından gözaltına alınan Emre Sayar ve Uğur Turgut, 7 Kasım günü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 işçi, 6 gün tutuklu kaldıktan sonra 12 Kasım´da avukatlarının bir üst mahkemeye itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.
'CEZAMI ÇEKTİM, LASTİKÇİDE ÇALIŞIYORUM, BİR DAHA ASLA YAPMAM'
'Süt banyosu' olayının ardından konuşan Sayar, çok pişman olduğunu dile getirdi. Videoda yanlış anlaşıldıklarını anlatan Sayar, şu an asgari ücretin altına çalıştığını belirterek, "Videodan sonra işimden oldum. Şimdi ise asgari ücretten daha az bir paraya lastikçide çalışıyorum. Bu videodan sonra tutuklandım cezamı çektim. Ben böyle bir suçun içine bir daha düşmem. Böyle bir hatayı nasıl yaptığımı bilmiyorum" dedi.
'BİR HATA YAPTIM, KENDİMİ MECBUR HİSSETTİĞİM İÇİN GİRDİM'
Olayla ilgili konuşan Emre Sayar, şunları anlattı:
"Ben süt toplama merkezinde 3 aydır çalışıyordum. Olaydan önce süt kantarında bir hata yaptım. Benim yüzümden şirket ceza yiyecekti. Durumu başımızda sorumlu olan Uğur Turgut´a anlattım. Onunla birlikte kantar hesabını tekrar gözden geçirdik. Bana kızıp bağırıyordu, çok sinirliydi. Kazanın içerisine girmemi istedi ben de mecbur kaldım. İşimden olmak istemiyordum. Yaptığım hesap yanlışı karşılığında bunun bir ceza olduğunu söyledi. Süt tanklarının içini temizledikten sonra tankların içinde sütün köpüğü kalmıştı üzerine sıcak su ekledim ve içerisine girdim. Kendimi mecbur hissettiğim için girdim. Daha sonra da videoya çekip kendi aramızdaki çalışanların olduğu grupta paylaştık."
'KENDİ İÇTİĞİM SÜTÜN İÇİNE NEDEN GİREYİM'
Olay nedeni ile pişman olduğunu ve kamuoyundan özür dilediğini dile getiren Sayar, "Kendi içtiğim sütün içine neden gireyim ki? İnsanlar videoda belirtilmediği için doğal olarak yanlış anladı. İçinde süt yoktu kazanın. Süt tanklarını günlük temizliyoruz o tankların içinde kalan sütün köpüğü, sadece üzerine kaynar su koydum. Suyun rengi o yüzden beyaz oldu. Tanklardaki süt soğuk olur parmağınızı dahi sokamazsınız. Oradan her gün evime süt götürüyorum bizzat kendim içiyorum o sütleri. Kesinlikle yanlış anlaşıldık. İnsan sağlığına zarar verecek kesinlikle bir şey yapmadık. Yaptığım şey için pişmanım" dedi.FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-02-01 12:25:44

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