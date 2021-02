Karatay’daki tüm lise öğrencilerine Bilim ve Teknik dergisi

Yeni virüs uyarısı! "Her an patlayabilir"

Eğitime yönelik fiziki yatırımlarının yanı sıra birçok projeyle gelecek nesillerin yetişmesine önemli katkı sunmaya devam eden Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçedeki tüm lise öğrencilerine her ay TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi gönderecek.

Karatay’daki bütün okulların eğitim kalitesi ile başarısının yükseltilmesi, öğrencilerin çok daha rahat ve sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmesi için bugüne kadar her türlü desteği veren Karatay Belediyesi, eğitimin akademik kalitesinin artması için yeni bir projeye daha imza attı. TÜBİTAK işbirliğiyle ilçedeki bütün ilkokul, ortaokul ve liselere Popüler Bilim Yayınları Kitaplığı kazandıran Karatay Belediyesi şimdi de her ay Karatay’da öğrenim gören tüm lise öğrencilerine yönelik TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi gönderecek. Öğrencilerin TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisini alabilmeleri için 15 Şubat tarihleri arasında bilimteknik.karatay.bel.tr adresinden kaydını oluşturması gerekiyor. Projeye Karatay’daki tüm liselerde eğitim gören öğrenciler ve Karatay’da ikamet eden ancak başka bir ilçede eğitim gören öğrenciler de katılabilecek.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bilim ve teknoloji kültürü meraklısı lise öğrencilerine gönderecekleri dergilerin önemine vurgu yaparak, bilim ve teknoloji dergileri ile öğrencilerin bilim ve popüler bilimin ışığında aydınlanması, popüler bilimin gelişmesi ve önemini artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Başkan Hasan Kılca, bilim ve teknolojinin iç içe gelişmesinin modern dünyanın temel dinamiklerinden olduğunun altını çizerek, Karatay’ın her geçen gün daha da modernleşen yapısına uygun olarak eğitimde de bilimselliğin artırılması için çalıştıklarını vurguladı.



“Bilimle gelişen bir başka Karatay için çalışıyoruz”

Bilime ve teknolojiye verdikleri her desteğin kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirten Hasan Kılca, projeyi hayata geçirirken “Bilimle Gelişen Bir Başka Karatay” anlayışıyla hareket ettiklerini söyleyerek, “İlçemiz genelindeki tüm lise öğrencilerimize her ay göndereceğimiz dergilerimizle gelecekte bilim insanı olma yönünde bir yönlendirme yapmayı hedefliyoruz. Bu da aslında bir bakıma ülkemizde bilimin gelişimine de katkı sunacaktır. Projeyi ilçemizde hayata geçirmiş olmaktan dolayı ayrıca mutluyuz. Geçtiğimiz yıl TÜBİTAK işbirliği ile ilçemizdeki bütün ilkokul, ortaokul ve liselere Popüler Bilim Yayınları Kitaplığı kurmuştuk. Şimdi hayata geçirdiğimiz bu projemizle de gençlerimizi bilim ve teknolojiye yönlendirerek eğitime yaptığımız yatırım ve hizmetlerimizi taçlandırmış olduk. Yeni projemiz tüm lise öğrencilerimize hayırlı olsun. İlçemizdeki bütün eğitim yuvalarının ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için imkanlarımız dahilinde gereken desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

