Konyaspor’da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları devam ediyor

Konyaspor, iç sahada oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yapılan antrenmanla devam etti.

Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde çarşamba günü Gençlerbirliği’ni konuk edecek Konyaspor, akşam yaptığı antrenmanla günü tamamladı. Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman, 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Oyuncular antrenmanı taktik çalışma ve çift kale maç ile tamamladı.

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