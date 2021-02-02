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Konya’da ev yangınlarının ardından ‘yoğun güç çeken cihazları aynı anda kullanmayın’ uyarısı

İHA

Konya’da ev yangınlarının ardından ‘yoğun güç çeken cihazları aynı anda kullanmayın’ uyarısı

Konya’da üç gün içerisinde 3 kişinin öldüğü yangın faciasının ardından elektrik mühendislerinden ‘yoğun güç çeken cihazları aynı anda kullanmayın ve elektrik tesisatınızı düzenli kontrol ettirin’ uyarısı geldi.
Konya’da üç gün içerisinde meydana gelen 2 yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek ise ağır yaralandı. İki anne ile bir çocuğun öldüğü, bir bebeğin de ağır yaralandığı yangınların ardından Elektrik Mühendisleri Odası'ndan açıklama geldi.

“Gücünden fazla akım çekecek olan cihazlar kullanıldığı kanaatindeyim”
İl Koordinasyon Kurulu Konya Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Temsilcisi ve bilirkişi Mehmet Karabacak, geçtiğimiz hafta meydana gelen yangınlara ilişkin, “Meskenlerde proje onay aşamasında projelendirilirken belli bir güce göre projelendirilir. O güce göre de onayları ve kabulleri yapılır. Ondan sonra da kullanıcı tesisatını kullanmaya başlar. Bu tesisatlarda muhtemelen gücünden fazla akım çekecek olan cihazlar kullanıldığı kanaatindeyim. Yangınlarda normal sigorta amperajlarına göre olması gereken değerin üstüne çıktığında kısa devreler ve arklarından yangın çıktığı kanaati oluşmuştur” değerlendirmesinde bulundu.

“Yoğun güç çeken cihazları aynı anda kullanmayın”
Vatandaşlar yüksek güç çeken ısıtıcı, su ısıtıcısı gibi cihazları aynı anda kullanmamalarını tavsiye eden Mehmet Karabacak, “Bina sakinleri projelerini hangi güç üzerinden onaylatıyorlarsa tesisat da ona göre çekiliyor. Ama bu gücün üzerinde güç çekilmeye başlanınca ve de bağlantı noktalarında gevşeklik varsa bu tip durumlar tesisat ısınmalarına daha da kontrol edilmezse uzun süreli kullanımda yangın kaynağı olmaktadır. Normalde sanayi tesisleri her yıl topraklama ölçümlerini ve tesisat kontrollerini, tesislerini denetlemeye gelen müfettişler tarafından isterler. Fabrika sahipleri de topraklama ve tesisat ölçümlerini yaptırırlar ama burada yüz binlerce bina var. Bunların bir şekilde formüle edilip tesisat kontrollerinin yapılması gerekiyor. Tesisat kontrollerini bilinçli vatandaşlar kendisi yaptırabilir. Yaptıramıyorsa farklı dağıtım firmaları, odalar aracılığıyla bu tip tesisatların kontrollerinin yaptırılması gerekir, tavsiyemiz budur” dedi.

“Kablo kesitinin uygun olması lazım”
Kullanılacak kabloların kalınlığının uygun olması gerektiğini anlatan Karabacak, ince kablolarında enerji tüketimi sırasında çabuk ısındığını ve yangınlara davetiye çıkardığını kaydetti. Karabacak, “En küçük ısıtıcı 2500 W gücünde ciddi bir akım çekiyor, vatandaş bunu bilmiyor. Buna uygun bir uzatma kablosu kullanmayıp da daha ince bir kablo kullanıyorsa ısınma başlayacak doğal olarak. Bu da yangına sebep olacak. Yani kullanıcılar elektrik mühendisi ya da elektrikçi olmadığı için bilemez. Tesisatın yıllık rutin kontrollerinin yapılması gerekiyor, bilinçlenmeleri gerekiyor. Elektrik sobası kullanılıyorsa Avrupa standartlarında, devrilmeye karşı korumalı ve termostatlı bir soba olması gerekir. En can alıcı noktası da bu elektrik sobasının enerji aldığı noktanın uzatma kablosu da dahil olmak üzere kablo kesitinin uygun olması lazım ki rahatlıkla kullanılsın ama hiçbir standarda uymayan elektrik sobası kullanılıyor ve devrildiğinde termostatı açmıyorsa yangına neden olacaktır. Hem kullanılan cihazın kaliteli olması lazım hem de arada kullandıkları kablo kesitinin uygun olması lazım” ifadelerini kullandı.

“Bu tip yangınlarda en büyük sorun topraklama sorunudur”
Bilirkişi olarak gittiği yangınlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karabacak, şehir genelinde topraklama ölçüm ve elektrik tesisat kontrolü taraması yapılmasını önerdi. Karabacak, “Daha önce gittiğim bir keşifte anne ile çocuk oturma odasında televizyon seyrederken uzaktan kumandalı aracı şarja bırakmışlar. Şarj aleti patlamış ve yangın çıkarmış, alevler evi sardıktan sonra haberleri olmuş. Avrupa standartlarında şarj aletinden tutun da kullanacağımız cihazlara kadar hepsini o normlarda alıp tüketmemiz lazım. Adaptörün ne kadar amper çektiği ya da patlayıp patlamayacağını vatandaş bilemez. Düzgün malzeme kullanmak lazım. Bu tip yangınlarda ya da elektrik arklarında en büyük sorun topraklama sorunudur. Elektriğin toprağa iyi iletilememesinden kaynaklı sorun yaşanıyor. Bu elektrik için de doğalgaz için de geçerlidir. Bu tip sorunların giderilebilmesi adına Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Elektrik Mühendisleri Odası ve diğer dağıtıcı gaz ve elektrik firmalarıyla ortak yapılacak olan bir protokol ile topraklama ölçüm ve elektrik tesisat kontrolü taraması yapılması ve bütün şehrin elden geçirilmesi lazım” diye konuştu.

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