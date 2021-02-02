Konya’nın ihracatı 2021’de artışla başladı

Konya’nın ihracatı 2021 yılında artışla başlarken, Ocak ayında 203 milyon dolar ihracat yapan Konya yüzde 19,16 oranında artış sağladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2021’in Ocak ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı. İhracat rakamlarını değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, “Konya Ocak ayında 203 milyon 695 bin 466 dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Geçen yılın aynı ayına göre artış oranı yüzde 19,16 seviyesindedir. Bu rakama göre Konya, Türkiye ihracatından aldığı payı yüzde 1,51’e yükseltmiş olup en fazla ihracat yapan ilk on il arasına girmiştir. Tarihimizin en yüksek yıllık ihracat rakamına ulaştığımız 2020’nin ardından, 2021’in ilk ayında yakaladığımız yüksek ihracat rakamı daha yüksek oranda yıllık ihracat rakamlarına ulaşacağımızı göstermektedir. 2021'de de hedeflerimize ulaşmak için ihracatçılarımızla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceği” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.