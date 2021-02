Selçuklu Belediyesi'nden başarılı sporculara ödül

İrfan Can, Fenerbahçe'de

İrfan Can Kahveci'de işlem tamam!

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Meclisi, 2020 yılında Türkiye'de düzenlenen şampiyonalarda madalya kazanan sporcuları ödüllendirdi.

2020 yılında Türkiye’de düzenlenen şampiyonalarda madalya kazanan Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcuları ve antrenörleri Selçuklu Belediye Meclisi tarafından ödüllendirildi. Covid19 tedbirleri nedeniyle birçok organizasyonun yapılamadığı 2020 yılında sporcular katıldıkları şampiyonalarda 19 madalya kazanmayı başardı.

Selçuklu Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ödül törenine Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan, meclis üyeleri, antrenörler ve sporcular katıldı. 20 branşta 15 bin 488 lisanslı ve 172 milli sporcusuyla Türkiye’nin en büyük amatör spor kulüplerinden birisi olan Selçuklu Belediyespor Kulübü, tekvando, güreş, judo, wushu ve kungfu branşlarında 9 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.



"Büyük hedeflerle sporda başarılarımız devam edecek"

Selçuklu'da spor branşlarında elde edilen başarılardan dolayı sporcu ve yöneticileri tebrik eden Başkan Ahmet Pekyatırmacı, "Başta spor kulübümüzün başkanı olmak üzere değerli yöneticileri, spor müdürlüğünde görev yapan arkadaşlarımızı, antrenörlerimizi ve tüm sporcularımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Aslında biz her sene burada çok daha fazla sayıda sporcumuza ödüllerini vermeye alışkınız ama pandemi sürecinden dolayı bu sene daha az sayıda sporcumuza ödül verme imkanımız oldu. İnşallah 2021 yılı pandemi sürecinin atlatıldığı, müsabakaların rahat bir şekilde yapıldığı bir yıl olur ve çok daha fazla sporcumuza hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda elde edecekleri başarılar neticesinde ödüllerini vermiş oluruz" dedi.

Selçuklu Belediyesi olarak spora ve sporcuya yatırım yapmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimizin ihale sürecini tamamlamak üzereyiz ve önümüzdeki günlerde yapımına başlayacağız. Selçuklumuz her alanda olduğu gibi spor alanında da örnek bir ilçe olarak çok daha büyük hedefler doğrultusunda spor başarılarını devam ettirecek" şeklinde konuştu.



"Sporcu Seçme Merkezi vizyonumuzu değiştirecek"

Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan da, 2020 yılının korona virüs salgınının gölgesinde kalan bir yıl olduğunu belirterek, her alanda olduğu gibi spor alanında da birçok organizasyonun ertelendiğini ya da iptal edildiğini söyledi. Haziran ayından sonra düzenlenen organizasyonlarda ise sporcuların birçok başarıya imza attıklarını hatırlatan Başkan Mustafa Yavuz Tezcan, “Sporcularımızın önümüzdeki günlerde düzenlenecek müsabakalarda daha büyük başarılara imza atacaklarına güvenimiz tamdır. Bu organizasyonların en önemlisi önümüzdeki Eylül ayı içersinde Konya olarak ev sahipliği yapacağımız 5. İslami Dayanışma Oyunları. İnşallah sporcularımız kendi saha ve seyircisi önünde gerçekleşecek bu büyük organizasyonda birçok madalya kazanarak bizleri gururlandıracaklardır. Bugün farklı branşlarda toplam 19 sporcumuza belediyemizin ödül yönetmeliği kapsamında kazandıkları ödülleri sizler huzurunda takdim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi projesinden de bahseden Mustafa Yavuz Tezcan, “Tanıtımını geçtiğimiz günlerde belediye başkanımız Ahmet Pekyatırmacı’nın yaptığı bu tesisin proje ihale aşaması tamamlanmış durumda. Yapım ihalesinin de en kısa sürede tamamlanarak sonuçlanacağını heyecanla bekliyoruz. Tamamlandığında Türkiye’nin sayılı spor merkezlerinden biri bu tesisle birlikte kulübümüz yepyeni bir vizyona sahip olacak başkanımızın ifade ettiği olimpiyatlara sporcu yetiştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarının artan bir gayret ve motivasyonla sürdürmeye devam edecektir. Ödül alacak tüm sporcularımızı onları büyük bir özveriyle yetiştiren antrenörlerimizi tebrik ederek başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.