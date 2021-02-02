Otomobil bariyerlere saplandı: Profesör öldü, kızı yaralandı

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Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)KONYA'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı bariyer ok gibi aracın içinden geçti. Kazada otomobil sürücüsü Ankara'da özel bir hastanede görevli Prof. Dr. Kadir Okhan Akın (52) yaşamını yitirdi, kızı Yelin Su Akın yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde KonyaAnkara karayolu Altınekin kavşağı yakınında meydana geldi. Kadir Okhan Akın yönetimindeki 06 ZCP 27 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobilin çarptığı bariyer, ok gibi aracın içerisinden geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Akın'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan kızı Yelin Su Akın ise ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Mehmet YILMAZ

2021-02-02 23:38:08



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