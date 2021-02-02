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Otomobil bariyerlere saplandı: Profesör öldü, kızı yaralandı

DHA

Otomobil bariyerlere saplandı: Profesör öldü, kızı yaralandı


Mehmet  YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)KONYA'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı bariyer ok gibi aracın içinden geçti. Kazada otomobil sürücüsü Ankara'da özel bir hastanede görevli Prof. Dr. Kadir Okhan Akın (52) yaşamını yitirdi, kızı Yelin Su Akın yaralandı.
Kaza, bugün akşam saatlerinde KonyaAnkara karayolu Altınekin kavşağı yakınında meydana geldi. Kadir Okhan Akın yönetimindeki  06 ZCP 27 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobilin çarptığı bariyer, ok gibi aracın içerisinden geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Akın'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan kızı Yelin Su Akın ise ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.  DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Mehmet YILMAZ
2021-02-02 23:38:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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