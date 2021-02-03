Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fuhuş çetesinden kurtarılan Iraklı genç kız: İşkence yapıp, boğazımı kesmekle tehdit ettiler

DHA

Fuhuş çetesinden kurtarılan Iraklı genç kız: İşkence yapıp, boğazımı kesmekle tehdit ettiler


Hasan DÖNMEZAdem YILDIZSalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA) KONYA´da, sosyal medyadan tanıştığı S.K. (35) tarafından evlenme vaadiyle kandırılarak, götürüldüğü Bursa ve Yalova'da fuhşa zorlanan B.A. (22), polis operasyonuyla kurtarıldı. Serbest bırakılması için babasından da 7 bin dolar fidye istenen B.A., yaşadığı korku dolu günleri anlattı. Sosyal medya üzerinden tanıştığı kişinin resim atölyesi kuracağı ve ailesine villa alacağı sözünü verdiğini belirten B.A., "Şehirler arasında seyahat ederken, yüzümü kapatacak şekilde peçe taktılar. 'Dediklerimizi yapmazsan senin boğazını keseriz' diye tehdit ettiler. Günlerce kaldığım o bodrumda psikolojim bozuldu" dedi.
Irak'tan 6 yıl önce göç eden ailesiyle birlikte Konya'ya yerleşen B.A., çizdiği resimleri paylaştığı sosyal medya aracılığıyla geçen yılın Ekim ayında Suriye uyruklu S.K. ile tanışıp, sohbet etmeye başladı. S.K., iddiaya göre, B.A.'yı evlenme vaadiyle kandırıp, 14 Aralık'ta kaçırarak, Bursa'ya götürdü. Burada bir süre tutulduktan sonra Yalova'da yaşayan Irak uyruklu E.Z. (41) isimli kadının yanına bırakılarak B.A., fuhşa zorlandı.
FUHUŞ ÇETESİ 7 BİN DOLAR FİDYE İSTEDİ 
Bu sırada Konya'da zanaatkar olan baba A.A.H. (47), polise kayıp başvurusunda bulundu. Aile, kızlarının bulunması için toplu taşıma araçları ve internet üzerinden ilanlar verdi. Bu sırada B.A., babasını aradı. Bir süre sonra aileyi arayan üyeleri, 7 bin dolar fidye istedi. Bu görüşmeler sürerken, polisin düzenlediği operasyonla B.A., kurtarılıp, ailesine teslim edildi. 
'TELEFONDA, BABA, DEMEYİNCE BASKI ALTINDA OLDUĞUNU ANLADIM'
Kayıp kızını 45 gün boyunca arayan baba A.A.H., B.A.´nın kendisini aradığında 'baba' dememesinden şüphelenip, baskı altında olduğunu anladığını belirtti. Yaşadıkları anlatan A.A.H., şunları söyledi:
''Kaybolduğundan korktum, belki araba çarptı, diye düşündüm. Aslında ben Irak´tan bir tehdit alıyordum. Kızım bana çok düşkündür. Ağzından baba kelimesi hiç düşmez. Ama o çete üyeleri beni arattırdıklarında kızım bana 'baba' demedi. Bana 'baba' demediği için ben hemen bir problem olduğunu anladım. Tekrar polise ve savcılığa başvurdum. Bir süre sonra kızımı kaçıranlardan biri beni arayıp, kızımı bulmaya yardım edeceğini söyleyerek yardım bahanesiyle 7 bin dolar isteyerek beni Bursa´ya çağırdı. Bursa´ya gittim. Orada polislerle bir araya geldim. Benden 7 bin dolar isteyen kişilerle buluşma ayarladım. Yanımda 7 bin dolar olduğunu söyledim. Buluşma yerinde kızımı bulmaya yardım edecek kişiyle buluştuğumuzda beni Yalova´ya götüreceklerini söylediler. Bu sırada ben polislere mesaj gönderdim. Polisler de hemen otomobili durdurup bu kişiyi yakaladı. Daha sonra da polis operasyonuyla kızım kurtuldu. Kızımı karşımda gördüğümde dünyalar benim olmuştu."
`TEHDİTLER ALIYORUZ´
Hala zaman zaman tehdit telefonları aldığını kaydeden baba A.A.H., "Kızımı kurtardıktan 2 gün sonra bana yine tehdit telefonları geldi. Ben kızımı dışarı nasıl bırakacağım? Kızımın veya bizim başımıza bir şey gelecek, diye çok tedirginiz. Irak´taki aşiretlerin de kızımın kaçırıldığından haberleri var. Kızım Irak´a giderse namus davası, diye onu hemen öldürürler. Devlet yetkililerinden yardım istiyorum. Ailemle birlikte başka bir ülkeye gitmeme yardım etsinler çünkü ben ve ailem çok yorulduk" diye konuştu.  
'BETON ZEMİNDE VE ISLAK YATAKTA UYUDUM' 
Fuhuş çetesinin eline düşen B.A. ise 45 gün boyunca yaşadığı korku dolu anları anlattı. B.A., "Ben resim yapmayı çok seviyorum. Yaptığım resimleri de sosyal medya hesabımdan paylaşıyorum. İnternet üzerinden bir kişi benimle tanıştı ve kendisine resim çizmemi istedi. Hayatımı değiştireceğini, aileme güzel bir hayat sağlayacağını, bana resim atölyesi kuracağını, aileme ve bana villa alacağını söyleyerek kandırdı, kaçırdı'' dedi.
Şehirler arası seyahat ederken yüzünün peçe ile kapatıldığını ve fuhşa zorlandığını dile getiren B.A., şunları söyledi:
"Konya´dan Bursa´ya götürdüler. Yolda giderken beni tehdit etti. 'İstediklerimi yapmazsan sözümü dinlemezsen senin boğazını keserim' dedi. Bursa´da beni 3 Arap adama götürdü. Orada beni fuhşa zorladı; ama ben reddettim, çıldırdım. Beni bir bodrum katında beton zemin ve ıslak yatakta yatırıp, karanlık, soğuk bir odaya kapatıp, aç bıraktılar. Zindana kapatılmış gibiydim, öleceğimi sandım. Psikolojim çok bozuldu ve hastalandım. Hep şok içindeydim. Ben kaçırdıklarında ailem sosyal medyada bir video yayınlamış, burada babamın da cep telefonu numarası vardı. Numaradan babama ulaştılar. Bana dediler ki 'Babana iyi olduğunu, evlendiğini çok güzel bir hayat yaşadığını ve beni aramayın' dememi söylediler. Ben o an baskı altındaydım. Telefonla babamı arayıp benimle görüştürdüler. Babamın, benim baskı altında olduğumu anlayacağını biliyordum. Söylediklerime inanmayacağını, beni arayıp bulacağını biliyordum."DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Adem YILDIZ -Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-02-03 09:25:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil bariyerlere saplandı: Profesör öldü, kızı yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil bariyerlere saplandı: Profesör öldü, kızı ...
Polis memuru korona virüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Polis memuru korona virüsten hayatını kaybetti
Jandarma düzenlediği operasyonda 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi
YEREL HABERLER Jandarma düzenlediği operasyonda 800 litre kaçak ...
Konya'da otomobile eroin operasyonu
YEREL HABERLER Konya'da otomobile eroin operasyonu
Konya’da 3 kişinin öldüğü 2 yangın da elektrik kaynaklı
YEREL HABERLER Konya’da 3 kişinin öldüğü 2 yangın da elektrik ...
Başkan Okka: “2021’de hedeflerimize ulaşacağız”
YEREL HABERLER Başkan Okka: “2021’de hedeflerimize ulaşacağız”
Muhtarlık Bilgi Sistemi talepleri karşılıyor
YEREL HABERLER Muhtarlık Bilgi Sistemi talepleri karşılıyor
İzmir depreminde İnci'yi kurtaran Edanur, bu kez otobüste doğum yaptırdı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER İzmir depreminde İnci'yi kurtaran Edanur, bu kez ...
Savrulan kamyonet devrilmekten son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Savrulan kamyonet devrilmekten son anda kurtuldu
Akşehir’de zabıtanın denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Akşehir’de zabıtanın denetimleri sürüyor
Selçuklu Belediyesi'nden başarılı sporculara ödül
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi'nden başarılı sporculara ödül
Konya’nın ihracatı 2021’de artışla başladı
YEREL HABERLER Konya’nın ihracatı 2021’de artışla başladı
Huğlu Meslek Yüksekokulu'nun projelerine MEVKA'dan destek
YEREL HABERLER Huğlu Meslek Yüksekokulu'nun projelerine MEVKA'dan ...
Konya'da, can kayıplarına neden olan 2 yangın da elektrik kaynaklıymış
YEREL HABERLER Konya'da, can kayıplarına neden olan 2 yangın da ...
Konya’da ev yangınlarının ardından ‘yoğun güç çeken cihazları aynı anda kullanmayın’ uyarısı
YEREL HABERLER Konya’da ev yangınlarının ardından ‘yoğun güç çeken ...
Konya’da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
Konya’da belgesiz avlanan 4 kişiye işlem yapıldı
YEREL HABERLER Konya’da belgesiz avlanan 4 kişiye işlem yapıldı
Akşehir Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi
Konya'da yangın faciaları sonrası 'eski elektrik tesisatı' uyarısı 
YEREL HABERLER Konya'da yangın faciaları sonrası 'eski elektrik ...
Konyaspor’da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Konyaspor’da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları devam ...
Pazar yerinde silah sesleri yükseldi, vatandaşlar endişe yaşadı
YEREL HABERLER Pazar yerinde silah sesleri yükseldi, vatandaşlar ...
Husumetlilerinin dövdüğü çiftçi öldü
YEREL HABERLER Husumetlilerinin dövdüğü çiftçi öldü
Karatay’daki tüm lise öğrencilerine Bilim ve Teknik dergisi
YEREL HABERLER Karatay’daki tüm lise öğrencilerine Bilim ve Teknik ...
KTO’da 2021’in ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER KTO’da 2021’in ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi