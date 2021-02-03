Kalp krizi geçiren emniyet amiri hayatını kaybetti

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Kalp krizi sonucu vefat eden emniyet amiri Halil Atmaca, Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 42 yaşındaki emniyet amiri Halil Atmaca, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aslen Karaman’ın Ayrancı ilçesi Dokuzyol köyü doğumlu, evli 1 çocuk babası 20 yıllık polis Halil Atmaca için Ereğli Ulu Camisinde tören düzenlendi. Atmaca’nın cenazesi öğle namazını müteakip, kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Üçgöz Mahallesi Üçgöz Mezarlığında toprağa verildi.

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