Hüyük'te 75 yaş üstü 800 kişiye Covid-19 aşısı

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Konya'nın Hüyük ilçesinde, korona virüs salgınına karşı 75 yaş üstü 800 kişinin aşılandığı belirtildi.

Hüyük İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol, ilçe genelinde sağlık ekiplerince gerçekleştirilen aşı çalışmalarını takip etti. İlçeye bağlı Budak Mahallesi'ndeki çalışmalarda aşı olan 75 yaş üstü vatandaşlarla sohbet eden, sağlık ve afiyet dileğinde bulunan Kaymakam Demirkol, ilçede yürütülen aşılama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Bu kapsamda, bugün itibariyle 75 yaş üstü 800 vatandaşın aşılamasının bitirildiğini vurgulayan Demirkol, "Fedakar sağlık çalışanlarımıza bu kapsamda yürüttükleri yoğun mesaiden dolayı ilçemiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

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