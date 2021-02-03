Süper Lig: Konyaspor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 23. haftasında Konyaspor, Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

19. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Sekidika’nın içeriye çevirdiği top savunmadan sekip kaleye doğru gitti. Kaleci Nordfeldt köşeye uzanarak topu kornere çeldi.

26. dakikada Skubic sağ kanattan Amir’in pasını kafayla ceza sahasına çevirdi. Topla buluşan Kravets rakibini vücuduyla çalımlayıp şutunu çekti ancak top kaleci Nordfeldt’te kaldı.

37. dakikada sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Polomat’ın ortasına Sefa dokundu, top kaleci Eray’da kaldı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Bahtiyar Birinci xx, Kamil Çetin xx

Konyaspor: Eray xx, Skubic xx, Ahmet xx, Abdülkerim xxx, Guilherme xx, Jevtovic xx, Amir x, Sekidika xx, Cikalleshi xx, Milosevic xx, Kravets xx

Yedekler: Erten, Bütüçi, Oğuz Kağan, Shengelia, İsmail, Miya, Barış, Diomande, Musa, Rahmanovic

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gençlerbirliği: Nordfeldt xxx, Ömürcan xx, Arda xx, Toure xx, Polomat xx, Piris xx, Furman xx, Candeias xx, Murat xx, Sefa xx, Stancu xx

Yedekler: Übeyd, Halil, Sdpiridonovic, Mustafa, Sio, Rahmetullah, Gökhan, Mugni, Ayite, Hüseyin

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Sarı kartlar: Piris, Furman (Gençlerbirliği)

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