İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: 0-0

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İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA)STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Bahtiyar Birinci, Kamil Çetin

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Eray-, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Hazdiahmetovic, Jevtovic (Dk. 46 Bytyqi), Sekidika (Dk. 75 Shengelia), Cikalleshi (Dk. 66 Rahmanovic), Milosevic (Dk. 46 Musa)(Dk75 Oğuz Kağan), Kravets

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt-, Ömürcan, Arda, Toure, Polomat, Murat (Dk. 67 Rahmetullah Berişbek) , Motta, Candeias (DK. 90 Ayite), Furman, Sefa, Stancu (Dk. 60 Si)

GOLLER:

SARI KARTLAR: Hadziahmetovic, Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor)Motta, Furman, Arda (Gençlerbirliği) Süper Lig'in 23'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor, kendi sahasında Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı.

19'uncu dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından şutunda top kaleci Nordfeldt'te kaldı.

21'inci dakikada Candeias'ın ceza sahası dışından şutunda top kaleci Eray'da kaldı.

25'inci dakikada Skubic'in kafa pasında ceza sahasında topu önünde bulan Kravets'in şutunda kaleci Nordfeldt kurtardı.

57'nci dakikada ceza sahasında toplu buluşan Cikalleshi'nin şutunda kaleci Nodfeldt kornere çeldi.

64'üncü dakikada Furman'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Sefa'nın şutunu kaleci Eray kornere çeldi.

71'inci dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahası dışında serbest vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

84'üncü dakika ceza sahasına topla buluşan Polomat'ın şutu yandan auta çıktı.

Karşılaşma golsüz sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA

2021-02-03 20:58:34



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