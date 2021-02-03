Süper Lig: Konyaspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 23. haftasında Konyaspor, Gençlerbirliği’ni konuk etti. Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada Amir’in ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Cikalleshi, sağ çaprazdan vurdu, kaleci Nordfeldt topu kornere çeldi.
65. dakikada Gençlerbirliği atağında Furman’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Sefa kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vurdu, kaleci Eray topu kornere çelmeyi başardı.
72. dakikada Amir’in doğrudan kaleye gönderdiği serbest vuruşta top yandan dışarıya gitti.
85. dakikada Konyaspor savunmasının tehlikeli bölgede kaptırmasıyla ceza sahasına giren Polomat sol çaprazdan şutunu çekti, top az farkla yandan auta çıktı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Bahtiyar Birinci xx, Kamil Çetin xx
Konyaspor: Eray xx, Skubic xx, Ahmet xx, Abdülkerim xxx, Guilherme xx, Jevtovic xx (Musa dk. 46 xx) (Oğuz Kağan dk. 76 xx), Amir xxx, Sekidika xx (Shengelia dk. 76 xx), Cikalleshi xx (Rahmanovic dk. 67 x), Milosevic xx (Bütüçi dk. 46 xx), Kravets xx
Yedekler: Erten, İsmail, Miya, Barış, Diomande
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Gençlerbirliği: Nordfeldt xxx, Ömürcan xx, Arda xxx, Toure xx, Polomat xx, Piris xx, Furman xxx, Candeias xxx (Ayite dk. 90+1 ?), Murat xx (Rahmetullah dk. 68 xx), Sefa x, Stancu xx (Sio dk. 60 xx)
Yedekler: Übeyd, Halil, Sdpiridonovic, Mustafa, Gökhan, Mugni, Hüseyin
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Sarı kartlar: Piris, Furman, Arda (Gençlerbirliği), Amir, Rahmanovic (Konyaspor)
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