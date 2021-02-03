Mehmet Altıparmak: “Motivasyonumuz yerine geldi”

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, karşılaşmanın düşündükleri gibi geçtiğini ve motivasyonlarının yerine geldiğini söyledi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Süper Lig’in 23. haftasında Konyaspor ile 00 berabere kaldıkları maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



“Hemen hemen düşündüğümüz şekilde geçti”

İki takım için de çok zor bir karşılaşma olduğunu ifade eden Mehmet Altıparmak, “Çünkü iki takımın da bulunduğu sıralama itibariyle 3 puana çok ihtiyacı vardı. Tabii ben kendi kulübümde ilk maçıma çıktım. Benim için duygu anlamında çok önemli bir karşılaşmaydı. 5 haftadır kaybeden bir takım var. Özgüvenlerini kaybetmişler. Futbol olarak belki istediklerini sahaya yansıtıp sonuca yansıtamamışlar. İki gündür tek çalıştığımız şey hem arkadaşlarımızın özgüvenlerini yerine getirmek hem de istediğimiz oyun şeklini çalışma şansımız oldu. Bugün de gerçekten çalıştıklarımızı sahada görme adına iki gün de olsa yapmak istekleri beni çok memnun etti. Maçın nasıl geçeceğini iki gündür anlatıyorduk. Hemen hemen düşündüğümüz şekilde geçti” dedi.



“Motivasyonumuz yerine geldi”

Konyaspor'un özellikle maçın ilk yarısından sonra sonuç lehine olmadığı zaman bütün forvet oyuncularını kullanacağını düşündüklerini kaydeden Altıparmak, “Biz oyunun sonlarına doğru Konyaspor'un çok fazla hücumcudan dolayı eksik yakalayacağımızı da çalışmıştık ve yakaladık. Oyunun sonunda yakaladığımız pozisyonu gol yapsak bugün buradan 3 puan almış olurduk. Ancak Konya deplasmanından özellikle Konyaspor'dan ve ilk maçımızda alınan 1 puan kötü değil. Bu puan bize hem moral açısından hem de oyuncuların özgüveni açısından çok iyi oldu. Yapılan mücadele hem bizim hem de Konyaspor açısından bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Bizim için alınan 1 puan kötü değil. En azından bundan sonraki oynayacağımız maçlarda bizim için bir avantaj sağladı. Çünkü moral motivasyonumuz yerine geldi” ifadelerini kullandı.

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