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Sahte içkiden ölüme neden olmaktan yargılanan aktar ve çalışanına tahliye

DHA

Sahte içkiden ölüme neden olmaktan yargılanan aktar ve çalışanına tahliye


Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da evinde yaptığı içki nedeniyle hayatını kaybeden Hakan Erdoğan'a (55), etil alkol yerine metil alkol sattığı iddiasıyla 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanan aktar Abdullah Aksoy(40) ve çalışanı Mahir Mutlu (23), adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak tahliye edildi. 
Konya'da yaşayan Hakan ve Haluk Erdoğan kardeşler, geçen yıl 28 Mayıs'ta, Şükran Mahallesi Bulgur Tekke Sokak'ta bulunan Abdullah Aksoy'a ait aktardan içki yapmak için etil alkol satın aldı. Kardeşler iddiaya göre, aktar tarafından kendilerine verilen etil alkol zannettikleri metil alkol ile yaptıkları içkiyi içmeye başladı. Haluk Erdoğan, tadındaki acılık nedeniyle içkisini içmedi. Hakan Erdoğan ise iddiaya göre içkiden 5 bardak içtikten sonra rahatsızlandı. Kardeşinin hastaneye götürdüğü Hakan Erdoğan, tedaviye alındı. Yapılan araştırmalar sonucunda metil alkolden zehirlendiği ortaya çıkan Erdoğan, 17 gün süren yaşam mücadelesini, 14 Haziran günü kaybetti. 
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Erdoğan kardeşlere etil alkol diye metil alkol satan aktar Abdullah Aksoy ile çalışan Mahir Multu'yu gözaltına aldı.  
DAHA FAZLA PARA KAZANMAK İÇİN METİL ALKOL SATIYORMUŞ
Abdullah Aksoy, sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Çalışanı Mahir Mutlu ise patronunun daha fazla para kazanmak amacıyla etil alkol yerine metil alkol sattığını itiraf etti. 2 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
'TEMİZLİK MALZEMESİ OLARAK SATIYORDUK'
Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan yargılanan Abdullah Aksoy ve Mahir Mutlu ilk kez hakim karşısına çıktı. SEGBİS ile duruşmaya katılan sanıklardan Aksoy, iş yerinde sadece temizlik malzemesi olarak kullanılması için etil alkol sattığını belirterek, ''Kendi dükkanımızda metil alkol satılmıyor. Sadece temizlik amacıyla sattığımız etil alkol var. Etil alkolü de ispirto ve düz saf alkol olarak satıyoruz. Temizlik amacıyla bu satış olduğun ben olay tarihinde Covid-19 testim pozitif çıktığı için evde karantinadaydım. Beni arayıp sordular. Ben de onların temizlik amacıyla aldıklarını saldım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Etil ve metil alkolü koklayarak veya görüntüsünden ayırt edemezsiniz. Ayrıca biz alkolün üzerine 'temizlik malzemesidir' diye yazdık" dedi.  
'DAHA ÖNCE DE ETİL ALKOL ALMIŞTI'
Çalışanı Mahir Mutlu da, iş yerinde şifali bitkiler sattıklarını ancak etil alkol satışı da yaptıklarını belirtti. Etil alkolü temizlik malzemesi olarak sattıklarını ifade eden Mutlu, "Benim çalışma süremde, müşteriye hangi amaçlı kullanıldığını yoğunluktan soramıyordum. Depoya temizliğe indim. 5 litrelik bir şişe buldum. Merak ettim ve kapağını açarak kokladım. Alkol olduğunu anladım; ama bozulmuş olduğunu düşünüp çöpe attım. Abdullah ağabey çöpten aldı. Birlikte  şişelere böldük. Daha sonra raflara dizdik. Ürünün satışı eski olduğu için pek fazla hatırlamıyorum. Haluk geldi ve alkolü aldı. Daha önce de etil alkol almışlığı var. Bir şişeye 2530 TL verdi. Olaydan sonra ifadeye gittim. Hastane kaldırıldığını duyunca pişmanlık duydum" dedi. 
Mahkeme heyeti Abdullah Aksoy ve çalışan Mahir Mutlu'nun adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak tahliyesine karar verdi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-02-04 12:41:36

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