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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kılca, gönüllülerle buluştu

İHA

Başkan Kılca, gönüllülerle buluştu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kent Konseyi tarafından oluşturulan ‘Sıfır Atık Çalışma Grubu’nun gönüllüleriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürüttüğü “Sıfır Atık” projesi başarıyla devam ediyor. Karatay Belediyesi Kent Konseyi de bu alana destek vermek ve farkındalığın oluşmasına katkı sunmak amacıyla oluşturduğu ‘Sıfır Atık Çalışma Grubu’ da çalışmalarını sürdürüyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ‘Sıfır Atık Çalışma Grubu’nda aktif rol olan gönüllülerle bir araya geldi. Karatay Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen programa Başkan Hasan Kılca’nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Şevik, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Mustafa Özsolak, Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim Arslan, Kent Konseyi Gençlik ve Kadın Meclisi Başkanları ile ‘Sıfır Atık Çalışma Grubu’nun gönüllüleri katıldı.

“Sıfır atık projelerimizi çok önemsiyoruz”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, buluşmada yaptığı konuşmada, Karatay Belediyesi olarak fiziki, altyapı, kültürel ve sosyal belediyecilik gibi daha birçok hizmetler verdiklerini belirterek sıfır atık ile ilgili çalışmaları ise ayrı bir önemsediklerinin altını çizdi. Başkan Hasan Kılca, belediye olarak gönüllü, interaktif ve katılımcı bir anlayış benimsediklerini söyleyerek, “Şu anda da bunun bir yansıması olarak Karatay Kent Konseyimiz bünyesinde oluşturulan ‘Sıfır Atık Çalışma Grubu’nun gönüllü üyeleriyle bir aradayız. Çok önemsediğimiz çevrenin korunması ve israfın önüne geçmeyi esas alan sıfır atık konusunda gönüllü kardeşlerimizin bugün burada olması bizleri memnun ediyor. Öncelikle her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Karatay Belediyesi olarak sıfır atık konusuna büyük emek veriyoruz. Bundan sonra da bu alana yönelik yeni ve özgün projelerimizle hemşehrilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bu konuda siz gönüllü kardeşlerimizin de desteğini arkamıza alarak çok daha güzel işlere imza atmayı arzuluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hizmetlerimizde katılımcılığı ve gönüllülüğü esas alıyoruz”
Karatay Belediyesi’nin sıfır atık konusunda çok başarılı olduğunu, bu başarısının da ödüllendirildiğini hatırlatan Hasan Kılca, bu tür gelişmelerin çalışma motivasyonlarını daha da artırdığını kaydetti. Kılca, belediyenin ‘Sıfır Atık Eylem Planı ve Yeni Yönetim’ kapsamındaki projeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ödüllendirildiğini belirterek, “Ödülümüzü de geçtiğimiz haftalarda Bakanımız Murat Kurum’un elinden almıştık. Bu projelerle esas hedefimiz, Karatay’ın her sokağına her evine girerek atıkların geri dönüşümünü sağlamak. Bu konuda da sizlerin katkısı önemli. Zaten belediye hizmetleri gönülle ve gönüllü olmazsa başarı gelmez. Dolayısıyla işinizi seveceksiniz, memleketinizi seveceksiniz ve elbette insanınızı seveceksiniz. Bizler Karatay’ın tamamını seviyoruz, her bir hemşehrimizi çok seviyoruz, işimizi çok seviyoruz. İnşallah siz gönüllü kardeşlerimizle yol alacağız ve Karatayımızı hep birlikte çok daha güzel bir noktaya getireceğiz. Bu konuda ne gerekiyorsa yapmaya ve sizlere destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

“Sıfır atık çalışmaları çok önem kazandı”
Karatay Kent Konseyi ve ‘Sıfır Atık Çalışma Grubu’nun faaliyetleri hakkında bilgi veren Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdürahim Arslan da Karatay Belediyesi’nin sıfır atık ile alakalı yaptığı çalışmalara katkı vermek istediklerini dile getirerek, “Belediyemizin yürüttüğü çalışmaları önemsiyoruz ve bu sürece katkı vermek amacıyla oluşturduğumuz Sıfır Atık Çalışma Grubu’muzla yola çıkıyoruz. Son yıllarda özellikle küresel ısınma, iklim değişikliği hava ve çevre kirliliği gibi birçok etmenle dünya farklı bir aşamaya geldi. Bu noktada Sıfır Atık Çalışmaları daha bir önem kazandı. Karatay Belediyemizin katkılarıyla inşallah güzel işlere imza atacağız. Ben destekleri dolayısıyla Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Öte yandan Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Şevik ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Mühendisi Mustafa Çağrıkaya Karatay Belediyesi’nin Sıfır Atık alanında yürüttüğü çalışmaları içeren bir sunum yaparken, Karatay Kent Konseyi Sıfır Atık Çalışma Grubu Başkanı Ceren Çinikaya ise Kent Konseyi’nin projelerden bahsetti.

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