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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

NEÜ’den kanser tedavisi için önemli yatırım

İHA

NEÜ’den kanser tedavisi için önemli yatırım

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Türkiye’de sayılı hastanede kanser tedavisi için kullanılan tomoterapi cihazını, yaklaşık 30 milyon lira yatırım ile Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kazandırdı.
NEÜ Meram Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından Konya’ya getirilen ve tomoterapi adı verilen cihaz kanser hastalarına kısa sürede tedavi uygulayacak. 30 milyon lira değerindeki tomoterapi cihazı hastalara hizmet vermeye başladı. NEÜ Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meryem Aktan, Konya NEÜ Meram Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği’nin 11 yıldır hizmet verdiğini söyledi. Kliniğin ilk kurulduğunda günün teknolojilerine uygun olarak hizmet verdiğini ancak gelişen teknoloji ile yeni bir cihaza ihtiyaçları olduğunu belirten Doç Dr. Meryem Aktan, “Bunun sebebi de bazı hastalıklarda hastalarımızı şehir dışına göndermek zorunda kalıyorduk. Bu nedenle yeni bir cihaza ihtiyacımız oldu. Bu aşamada da rektör, dekan ve başhekimimizin katkılarıyla hastane bünyemize tomoterapi isimli yeni bir cihaz kazandırdık. Bu cihaz Türkiye’de bu özelliklerde 6. cihaz olarak Konya’ya geldi. Bu cihazla hem ilimizde hem çevre illerde hizmet vermeyi planlıyoruz” dedi.

“Ölümlerin yaklaşık beşte biri kansere bağlı”
Radyoterapinin amacının tümörlü dokuya en iyi dozu vererek organları çok iyi şekilde korumak olduğunu kaydeden Aktan, “Bu cihazımızla biz bunu en iyi şekilde yapmayı planlıyoruz. Böylelikle hastalarımızı şehir dışına gitmekten kurtararak ilimizdeki en iyi tedavi ile tedavi etmeyi planlıyoruz. Tüm dünyanın pandemi ile mücadele ettiği bir dönemde üniversite yönetimimiz Konya’ya çok büyük bir yatırım yaparak bu cihazı bünyemize kazandırdık. Kanser dünyada yaygın bir hastalık. Ölümlerin yaklaşık beşte biri kansere bağlı. Kanser hastalarının yaklaşık yüzde 50’si tedavisinin herhangi bir aşamasında radyoterapiye mutlaka ihtiyaç duymaktayım. Bu hastaların yüzde 20 ile 25 tedavinin arası herhangi bir aşamasında ikinci ya da üçüncü kez radyoterapiye ihtiyaç duymakta. Bu aşamada da gelişen teknolojilerle birlikte yeni cihazların ihtiyacı tüm dünyada hasıl oluyor. Biz de bu ihtiyacı karşılamak amacı ile hizmet etmeye hazırız” diye konuştu.

“Çok kısa bir sürede hastayı tedavi edebilmekteyiz”
Türkiye’de bu özellikleriyle birlikte daha önce beş merkezde varken altıncı merkez olarak cihazın Konya’ya geldiğini anlatan Aktan, “Bu cihazın özelliği kesintisiz bir tedavi sağlayabilmesi, hastaları tedavi ettiğimiz alanın çok uzun olması, hiç kesintiye uğramadan tedavi edilebilmesi, tedavi süresinin diğer tedavilere göre kısa olması.. Çok kısa bir sürede hastayı tedavi edebilmekteyiz. Ayrıca kişiselleştirilmiş tedavi dediğimiz tedavi ile hastadan her gün görüntü alınmakta ve tümörün yeri belirlenmekte ve sağlam dokuların yeri belirlenmekte. Ona göre de tümörü hedef alarak tedavi uygulamayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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