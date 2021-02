Yağışlar Beyşehir Gölü için olumlu ama yetersiz

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’ne son yağışların etkilerinin olumlu olmasına rağmen yetersiz olduğu belirtildi.

Konya ve Isparta sınırları içerisinde yer alan aynı zamanda milli park olarak da koruma altında bulunan Beyşehir Gölü’nün, son yağışlardan olumlu etkilendiğini ancak yağışların beklenen düzeyde olmadığını belirten Beyşehir Birliği, Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Sami Tan, yağışların gölün su seviyesine çok fazla bir katkı sağlamadığını savundu. Beyşehir Gölü’nden istifade eden coğrafyada yaşayan insanlara göl sularını tasarruflu kullanmaya çağıran Sami Tan, "Bu yıl yağışlarımız İç Anadolu Bölgesi’nde az oldu. O yüzden, gölet ve onu besleyen akarsular da yeterli ölçüde su seviyesi yükselemedi" dedi.



“Gölde bir santim su yükselmesi olmadı”

Beyşehir Gölü’nün aynı zamanda bir içme suyu havzası olduğunu ve Beyşehir kent merkezinin de içme ve kullanma suyunu gölden sağladığına dikkat çeken Tan, evlerde su kullanımında da bundan sonraki süreçte azami tasarrufa riayet edilmesi gerektiğini söyledi. Bu yıl kurak bir dönem yaşandığını ve yetersiz yağışlar nedeniyle Beyşehir Gölü su seviyesinin de bundan olumsuz etkilendiğini, kıyılarda çekilmeler yaşandığını ve su derinliğinin de düştüğünü vurgulayan Tan, "Ocak ayındaki son yağışların da göle yansıması fazla olmadı. Ben dernek başkanı olarak devamlı su seviyesini takip ediyorum. Gölde bir santim su yükselmesi olmadı. Kar yağdı, yağmur da ama çok az yağdı. Bizim kışımız çok sert geçer, yağışlı olurdu her dönem. Bu yıl Şubat ayına gelmemize rağmen yeterli yağışları alamadık. İnşallah Şubat ayının sonuna doğru beklenen yağışları alırız da gölümüz de dolar. Bugünlerde Şubat ayında bahar havası yaşıyoruz şu anda. Bu bir afettir, yağış olması lazım, 5060 santimetre, 1 metre kar olması lazım ama maalesef yok" ifadelerini kullandı.

Kış sonuna doğru yaklaşırken hem tarım için hem de göl ve su kaynaklarına bereket için daha fazla yağış beklediklerini ifade eden Tan, "Rabbimizden yağış istiyoruz. Şubat ayında çok yağış olsun, bu göldeki sular da çok yükselsin, bunun için dua ediyoruz" şeklinde konuştu.



“Vahşi sulamanın önüne geçilmesi lazım”

Bu yıl, kurak geçen dönem nedeniyle göl ve gölleri besleyen akarsularda ciddi anlamda su azlığı yaşandığını bu yüzden tarımsal su kullanımında da vahşi sulama yapılmasının önüne geçilmesi gerektiğini de belirten Tan, "Bu yıl, tarımsal sulamanın üzerinde herkesin çok daha fazla durması lazım. Vahşi sulamanın önüne geçilmesi lazım. Yağmurlama, damlama sulama sistemlerinin daha da yaygınlaştırılıp bu sistemlere hızlı bir şekilde geçişin sağlanması gerekiyor. Boşu boşuna yerler gereksiz yere sulanmasın, çiftçilerimiz de bu sulama konusuna oldukça dikkat etmeli. Çünkü buradaki su onlara da lazım. Yeteri kadar suyu kullansın arazisinde. İsraf ederlerse, su zaten yok, daha sıkıntılı durumlar yaşanabilir" dedi.

Beyşehir Gölü’nde kuraklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle göl su seviyesinin önceki yıllara göre 1 buçuk metre aşağıya düştüğünü, kıyılarda çekilmeler olduğuna dikkat çeken Tan, "Bu sene tarımsal sulama konusunda kot seviyesine uyuldu. Ancak, havalar sıcak ve kurak geçti, sular çok buharlaştı. Geçen seneye baktığımızda bu ayda Şubat ayında gölde daha az su doluluğu var. Göl kıyılarında 100 metre çekilen yer de var, 23 metre çekilen yerler de var. Su doluluğun azalması demek, buharlaşma kaybının daha da artması demek. Buharlaşma kaybı arttıkça, gölün su seviyesi de oldukça düşüyor. Beyşehir Gölü’nün suyunu o yüzden belli bir seviyede tutmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

Beyşehir sakinlerinden Fahri Us da, bu sene yeterli yağışların olmaması nedeniyle Beyşehir Gölü ve besleyen su kaynaklarını olumsuz etkilediğini söyledi. Göl su seviyesini sürekli takip eden bir kişi olarak konuştuğunu vurgulayan Us, "Bu sene göl sularında hiç yükselme olmadı. Şubat’ın içindeyiz, yine yükselmedi. Beyşehir Gölü alarm veriyor. Bu suyu biraz daha tasarruflu kullanmamız lazım. Evet, baktığınızda su bol gibi gözüküyor. Ama maalesef bol değil, su kıtlığındayız. Yağışlar da olumlu oldu ama çok fazla su seviyesine bir katkı yapmadı. Daha çok yağış beklediğimizi söylemeliyim. Son yağışları toprak emdi, gölümüzün hali belli. Gölümüze bugünlerde her zamandan daha fazla sahip çıkmamız gereken günler geldi. Vatandaşlarımız da bu konuda duyarlı olmalı. Tüm Beyşehirliler’in tasarruf konusunda da duyarlı olması gerekiyor" diye konuştu.

