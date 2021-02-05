Yolcu otobüsüyle Konya'ya uyuşturucu getiren kurye tutuklandı

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Yaşar COŞKUN/KONYA, (DHA)KONYA'nın Seydişehir ilçesine, yolcu otobüsüyle 900 gram eroin getirirken, yakalanan kurye Sinan B. (43), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, kuryenin kente uyuşturucu getireceği bilgisini aldı. Çalışma başlatan polis ekipleri, kuryenin Sinan B. olduğunu ve yolcu otobüsüyle kente geleceğini belirledi. Otobüsü dün takibe alan ekipler, kent merkezi girişinde durdurdu. Gözaltına alınan Sinan B.'nin üzerinde 900 gram eroin ele geçirildi. Sinan B., sorgusunun ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar Coşkun

2021-02-05 16:19:10



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