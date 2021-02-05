Konya'da balıkçı halinde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

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Hasan DÖNMEZAdem YILDIZSalih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da balıkçı halinde 2 balıkçı grubu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesindeki balıkçı halinde meydana geldi. Balıkçı iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ Adem YILDIZ

2021-02-05 17:39:20



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