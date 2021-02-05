Konya'da balıkçı halinde silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı (YENİDEN)



Hasan DÖNMEZAdem YILDIZSalih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da balıkçı halinde iki balıkçı grubu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında müşterilerin de bulunduğu 7 kişi yaralandı. Olay yerinde 100'e yakında boş kovan bulundu.

Geçen pazartesi günü akşam saatlerinde Selçuklu ilçesindeki Binkonutlar Mahallesi'ndeki Binkonut Pazarı´nda iddiaya göre iki balıkçı arasında tezgahlarının yeri nedeniyle kavga çıktı. Kavgada Seyfettin Ergün ve kardeşleri Murat Ergün, Abdullah Ergün iddiaya göre yanlarındaki tabancalarla havaya ateş açtı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olayın ardından Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 3 kardeşi gözaltına aldı. 3 adet tabanca da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 3 kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Balıkçı iki grup arasında bugün akşam saatlerinde Meram ilçesi Balıkçı Hali'nde yeniden kavga çıktı.

100'YE YAKIN BOŞ KOVAN BULUNDU

Kavga silahların kullanılmasıyla çatışmaya dönüştü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Oğuzhan Koyunsever (22) olay yerinde hayatını kaybetti. 2'si müşteri 7 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaralılardan bazıları ambulansla, bazıları kendi imkanlarıyla kentte çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Balık Hali'nde detaylı inceleme yapan polis, tüm iş yerlerindeki güvenlik kamera kayıtlarına el koydu. Hal ve çevresinde de 100'e yakın boş kovan bulundu. Polis, olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltı sayının yükseleceği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZAdem YILDIZSalih BÜYÜKSAMANCI

2021-02-05 19:44:04



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