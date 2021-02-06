Balık halinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada gözaltı sayısı, 14'e çıktı



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da, balık halinde balıkçı iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya karışan 9 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı, 14'e yükselirken, olayda tarafların kullandığı 7 tabanca ele geçirildi.

Selçuklu ilçesinde bulunan Binkonutlar Mahallesi'ndeki Binkonut Pazarı´nda, pazartesi günü akşam saatlerinde, balıkçı iki grup arasında, iddiaya göre tezgahlarının yeri ile ilgili tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü. Seyfettin Ergün ile kardeşleri Murat Ergün ve Abdullah Ergün, yanlarındaki tabancayla havaya ateş açtı. Pazar yerinden silah seslerinin yükselmesi üzerine alışverişe gelenler, panik yaşadı. Olay anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi, pazara sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayın ardından soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 3 kardeşi gözaltına aldı. Yapılan aramada, 3 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 3 kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BU KEZ BALIK HALİNDE KAVGA: 1 ÖLÜ, 7 YARALI

Meram ilçesindeki balık halinde ise dün akşam balıkçı iki grup arasında yeniden tartışma çıktı. Beraberindeki 8 kişiyle balık haline gelen Oğuzhan Koyunsever (22), husumetli olduğu 6 kişilik grupla tartıştı. Tartışma, kısa sürede silahların da kullandığı kavgaya dönüştü. Oğuzhan Koyunsever, tabacayla vurularak, hayatını kaybetti, 2´si müşteri 7 kişi de yaralandı.

Balık halinde detaylı inceleme yapan polis, tüm iş yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerine el koydu. Hal ve çevresinde de 100´e yakın boş kovan bulundu.

GÖZALTI SAYISI 14'E YÜKSELDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, bu sabah 9 kişiyi daha gözaltına alındı. Kavgada kullanılan 7 tabanca da ele geçirildi. Şüphelilerin, emniyette sorgularının sürdüğü öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-02-06 14:03:54



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