Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı

Adem YILDIZ/KONYA, (DHA) SÜPER Lig'in 24'üncü hafta mücadelesinde Beşiktaş´a konuk olacak İttifak Holding Konyaspor, gittiği İstanbul'da hazırlıklarını son antrenmanla tamamladı.
Yarın saat 19:00'da deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşmak için İstanbul'a hareket eden yeşil-beyazlı ekip, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri´nde, teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde son antrenmanını gerçekleştirildi. Yeşil-beyazlı ekip, sahada koşu ve ısınma hareketleri ile başladığı idmana 5´e 2 ile devam etti. Konyaspor oyuncuları taktik çalışma ile Beşiktaş maçının son çalışmasını gerçekleştirdi. DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ
2021-02-06 19:51:50
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