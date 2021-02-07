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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu Belediyesinden kısa film yarışması

İHA

Selçuklu Belediyesinden kısa film yarışması

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, "Uzun Ömrün Kısa Hikayesi" isimli kısa film yarışması düzenliyor. Pandeminin sosyal hayatta etkisinin kısa filmlerle ele alınacağı yarışmanın son katılım tarihi 5 Mart 2021 olarak duyuruldu.
Şehrin fiziki imarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere de aynı oranda önem veren Selçuklu Belediyesi kısa film yarışması düzenliyor. Yarışmacılar tarafından çekilecek kısa filmler pandemi sürecinde insan yaşamını çok boyutlu ele alan, psikoloji, bireysel ve toplumsal ilişkiler, eğitim, sağlık, vefa ile insana verilen değer alt başlıklarıyla oluşturulacak.
“Uzun Ömrün Kısa Hikayesi” kısa film yarışmasına son başvuru tarihi 5 Mart 2021 olarak duyurulurken, katılım koşulları ve diğer ayrıntıları ise www.selcuklukisafilm.com adlı internet sitesinde yer alıyor. Yarışmanın jürileri ise oyuncu Turgay Tanülkü ile Hakan Bilgin ve sanatçı Özhan Eren olacak. 16 Mart tarihinde yapılacak galayla ödüllerin sahiplerini bulacağı yarışmada birinciye fotoğraf makinesi, ikinciye drone, üçüncüye tablet hediye edilecek. Yarışmada 7 adet de mansiyon ödülü verilecek.

“Kısa film yarışmamız aynı zamanda tarihe de tanıklık edecek ”
Pandeminin toplum üzerinde sosyal, ekonomik ve psikolojik olarak birçok yansımasının olduğuna dikkati çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bu süreci anlatan kısa film yarışması düzenlediklerini söyledi.
Başkan Pekyatırmacı şöyle konuştu; “Pandemi ile başlangıçtan bugüne kadar Cumhurbaşkanımız önderliğinde ciddi bir şekilde mücadele ediyoruz. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda ve aşı çalışmasıyla birlikte inşallah bu mücadeleden galip çıkacağız. Selçuklu Kongre Merkezi faaliyete geçtikten sonra birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bizler fiziki belediyeciliğin yanında sosyal ve kültürel etkinliklere de ayrıca önem veriyoruz. Bu kapsamda pandemi sürecinin sosyal, psikolojik ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini anlatan bir kısa film yarışması düzenliyoruz. Çekilecek filmler yaşadığımız bu süreci bizden sonraki nesillere kaynak olarak aktaracak. Yarışmanın bir diğer sonucu da özellikle sinema sektörüne yeni yönetmenlerin kazandırılması yolunda sağlayacağı katkı olacaktır. Ben kısa filme ilgi duyan tüm vatandaşlarımızı yarışmamıza katılmaya davet ediyorum ve şimdiden emekleri için teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum” dedi.

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