Konya’da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

Konya’da seyir halindeki otomobile açılan ateş sonucu aracın sürücüsü boynundan vurularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Karakurt Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir aracın park halindeki bir otomobile çarptığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri, park halindeki otomobile çarpan 42 SD 708 plakalı pikabın sürücüsü Kamil Başaralı'yı (46) boynundan silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kamil Başaralı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından elde edilen ilk bulgulara göre, seyir halindeyken vurulan Kamil Başaralı'nın park halindeki otomobile çarparak durduğu üzerinde duruluyor. Buzdolabı tamirciliği ve hurdacılık yaptığı öğrenilen Kamil Başaralı'yı öldüren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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