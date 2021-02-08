Silahlı soyguncu gerçek diye imitasyon altınları gasp etti

Konya’da kuyumcuya giren silahlı soyguncu, gerçek diye imitasyon altınları gasp edip kaçtı.

Olay, merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Bedesten Çarşısı’nda bulunan kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, kuyumcuya gelerek Mehmet Bağcıatal’dan (24) çeyrek altın fiyatını sordu. Ardından silahını çıkaran şüpheli ‘beynini dağıtırım’ diyerek altınları bez torbanın içerisine doldurmasını istedi. Mehmet Bağcıatal tezgahta bulunan ve imitasyon olan yaklaşık 30 adet altını torbanın içerisine doldurdu. İçerisinde gerçek altın olduğunu sandığı torbayı alan silahlı soyguncu, olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Kuyumcunun ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İş yeri sahibi Mehmet Bağcıatal, “Tek başımaydım, müşteri gibi çeyrek altın sormak için geldi. Sonra altını vermek için eğildim. Zaten soymayı kafasına koymuş. Silahı çekti 'doldur buraya' falan dedi. Ondan sonra tamam sakin dedim. Sol tarafıma geçti 'senin burada beynini dağıtırım' falan dedi. Ben de elimdekilerin demo (imitasyon) olduğunu bildiğim için başımdan savmak maksadıyla tamam dedim. Ünleri verdim, gitti” dedi.

Öte yandan, imitasyon altınların gasp edilme anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, şüphelinin iş yeri sahibine silah çektikten sonra 'beynini dağıtırım' diyerek altınları torbaya doldurtması ve olay yerinden uzaklaşması yer alıyor. İş yerinde yapılan incelemenin ardından polis ekipleri, silahlı soyguncu yakalamak için bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.

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