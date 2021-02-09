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Konya’da Şivlilik etkinlikleri Covid-19 sebebiyle yapılamayacak

İHA

Konya'da mübarek üç ayların başlangıcında yaşatılan Şivlilik Geleneği bu yıl korona virüs (Covid19) tedbirleri sebebiyle yapılamayacak.

Konya’da Şivlilik etkinlikleri Covid-19 sebebiyle yapılamayacak

Konya’da mübarek üç ayların başlangıcında yaşatılan Şivlilik Geleneği bu yıl korona virüs (Covid19) tedbirleri sebebiyle yapılamayacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Alanında kayıt altına alınan Konya'ya özgü Şivlilik Geleneği bu yıl yapılamayacak. Konya Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, kültürel mirasın bir parçası olarak kutlanan Şivlilik etkinliklerinin kalabalıklara sebebiyet vereceği ve Covid19 salgını için risk oluşturabileceği belirtilerek, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile il genelinde 2021 yılı için etkinlik yapılmasına müsaade edilmemesine karar verildiği bildirildi. Açıklamada, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacağı ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin başlatılacağı da belirtildi.

Şivlilik Geleneği
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Alanında kayıt altına alınan Şivlilik Geleneği hakkında şu bilgiler veriliyor:
"Şivlilik, Konya’da Hicri takvime göre üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk Perşembe'sini Cuma'ya bağlayan gecede ve Regaip Kandili sabahı çocuklarca yapılan kandil kutlama geleneğidir. Konya’da bu güne 'ilk namaz' adı da verilir. Kandilden bir hafta önce çocuklar, gece sokağa çıkarak bu günün geleceğini, trampetlerle, kavallarla, fenerlerle mahalle mahalle dolaşarak haber verirler. Fenerini alan çocuk sokağa çıkar, yol ortasına gerilen ipe fenerini asar, bütün dükkanlar rengarenk, irili ufaklı karpuz, davul, sünme, kuyruklu ismi verilen kağıt fenerlerle, mumlarla donatılır. Çocuklar yakılan ateşin etrafında halka olur ve fener alayına katılırlar. Regaip Gecesinin sabahı ellerine birer torba alan çocuklar kapıları çalmadan içeriye girer; Şivli şivli şişirmiş, erken kalkan pişirmiş, iki çörek bir börek, bize namazlık gerek. Şivliliiiiik... diye bağrışırlar. Ev sahibi önceden hazırlanan kuru üzüm, leblebi, incir, iğde gibi çerezlerden ve günümüzde daha çok şekerlemelerden çocuklara dağıtır. Aynı gün, hemen her evde, yağda kızartılmış mayalı hamurdan 'bişi' yapılır ve yufkaların arasına konur. Buna pekmezle yapılmış un helvası ilave edildiği de olur. Bişiler komşulara dağıtılır. İkindi ile akşam namazı arasında mezar ziyaretleri yapılır, yatsı namazında camilerde mevlit okunur. Şivlilik günü aile büyükleri, komşu ve akraba ziyaretleri yapılır, 'namazın mübarek olsun' temennisinde bulunulur. Bu ziyaretler sırasında önce yemek, ardından da çerez ve meyvelerden oluşan Şivlilik ikramı yapılır. Çocukların hatırlandığı, mutlu edildiği Şivlilik, aynı zamanda birlik ve beraberlik duygularının pekiştirildiği bir gelenek olarak geçmişten günümüze varlığını sürdürmektedir."

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