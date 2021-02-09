Otomobil fiyatına güvercin; 100 bin lira



Hasan DÖNMEZ- Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'da, 4'üncü kuşaktır güvercin yetiştiren Seyit Mehmet Gürler (30), evinin bahçesinde kurduğu kümeslerde baktığı güvercinleri 2 bin ile 100 bin lira arasında satıyor. 20 yılda 500 güvercin yetiştirdiğini belirten Gürler, ''Yetiştirdiğim güvercinlerden bazılarını ihraç ediyorum. En son 100 bin liraya güvercin yurt dışına sattım. Katıldığım 'Güvercin Güzellik Yarışması'nda da 27 kupa kazandım'' dedi.

Lunapark işleten Seyit Mehmet Gürler, dedesinden kalma güvercin yetiştiriciliğini hobi olarak sürdürüyor. Evinin bahçesini güvercinleri için büyük kümese çeviren Gürler'in yetiştirdiği kuşlar arasında, nesli Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine dayananlar da bulunuyor. 4 kuşaktır güvercin besleyip, yetiştirdiklerini belirten Seyit Mehmet Gürler, "Bu hobi, dedemin dedesinden kalma. Yaklaşık 200 yıldır bizim kapımızda bu güvercinlerden var" dedi.

'MANEVİ DEĞERİ ÇOK YÜKSEK'

Besledikleri güvercinler arasında siyah renk olanın neslinin Osmanlı dönemine dayandığını kaydeden Gürler, "Bunlar tarihi 1200'lü yıllarında, Osmanlı padişahları tarafından saraylarda beslenirmiş. Şimdi ise bu güvercinlerimizin nesilleri tükenmek üzere. Bunların manevi değeri bizde çok yüksek; ancak sahiplenmek isteyenler için şu anda takım fiyatı 2 bin ile 10 bin TL arasıdır. Biz bu kuşların neslini devam ettiriyoruz. Bursa'ya, Sakarya'ya, Gaziantep'e ve Almanya'ya gönderdik. Bu kuşların soyunu devam ettirmek isteyenler ellerimizde nesil bulunsun, diye kuşlarımızı sahiplendiler" diye konuştu.

'SELÇUKLU TARZI GÜVERCİNLERİ MEVLANA DA YETİŞTİRMİŞ'

Yetiştirdiği güvercinler arasında beyaz renk olanların da neslinin Selçuklu dönemine ait olduğunu belirten Gürler, "Selçuklu cinsi güvercinleri Mevlana'nın da beslediği rivayetlerde, menkıbelerde kayıtlıdır. Bu kuşumuzun değeri şu an da yaklaşık 5 bin TL'dir. Bunu da eğer Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan uygun görürse kendilerine hediye etmek isterim. Güvercinlerden zaten sayılı şehirlerde var. En çok bunları Konya'da bizim dedelerimiz, babalarımız üretti" dedi.

100 BİN TL İLE ALMANYA'YA GÜVERCİN SATIŞI

Seyit Mehmet Gürler, kahve rengi, platin cinsi güvercin çiftinin fiyatının ise 100 bin TL olduğunu dile getirerek, "Geçen haftalarda bir çiftini 100 bin TL'ye Almanya'ya gönderdik. İstanbul ve Antalya festivallerinde birincilik, kardeşlerinin ve çocuklarının ikincilik dereceleri mevcut. Katıldığım 'Güvercin Güzellik Yarışması'nda da 27 kupa kazandım. Herkesin hobisi olur kimisi balığa verir, kimse arabaya verir, kimisi motora verir. Biz de buna veriyoruz hayatımızı. Bizim hobimiz de bu başka bir şeyimiz yok. İşten çıktığım zaman direkt eve bir gidelim, güvercinlerimize bakalım" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-02-09 10:27:03



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