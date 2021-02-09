Motosiklet sürücüsü Mehmet'in öldüğü kaza kamerada

Adem YILDIZ/KONYA,(DHA)KONYA'da otomobille çarpışan motosikletin sürücü Mehmet Fatih Kara (24), hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.
Kaza, pazar günü saat 10.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Yaka Mahallesi Abacılar Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Fatih Kara'nın kullandığı motosikletle tali yoldan çıkan Temel Peker yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kasklı sürücü Kara, motosikletten düşüp, sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kara'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınan sürücü Peker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaza anı, güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Adem YILDIZ
2021-02-09 12:00:36
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Habertürk Akademi
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.