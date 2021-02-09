Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü kurtarılamadı Kaza anı kameraya yansıdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün merkez Meram ilçesi Yaka Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Temel P. idaresindeki otomobil tali yoldan caddeye çıktığı sırada seyir halinde olan Fatih Mehmet Kara’nın kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü savruldu. Motosiklet sürücüsü Kara, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Sürücü Temel P, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.