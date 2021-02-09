Akşehir'de ekmek fırınları denetleniyor

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde faaliyet gösteren fırınlara yönelik yapılan denetimler devam ediyor.

Akşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ekmek fırınlarına yönelik denetimleri sürüyor. Halk sağlığını korumak ve iş yerlerinin daha sağlıklı ortamlarda hizmet vermelerini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, standartlara ve hijyenik kurallara uymayan iş yerlerine uyarılarda bulunuldu. Denetimler sırasında; fırınları öncelikle hijyen, ekmek gramajı hususunda denetleyen ekipler, ayrıca fiyat tarifelerine uygunluk, temizlik, iş elbisesi, hijyen gibi hususları da kontrol etti.

Denetimler sonrası yapılan açıklamada, "Denetimlerde fırınlarımız genel itibariyle kurallara uymaktadır. Bazı fırınlarımızda göze çarpan kusurları da tespit ederek kendilerine gerekli uyarılarda bulunarak tutanak tutuldu. Genel olarak gramaj konusunda tüm fırınlarımız gerekli şartlara uygun ekmek üretmektedir. Vatandaşlarımızın fırınlarda üretilen unlu mamulleri standartlar ölçüsünde ve sağlıklı koşullar içerisinde gönül rahatlığıyla alabilmesi için, yapılan denetimler devam edecektir" denildi.

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