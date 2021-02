Başkan Pekyatırmacı: "Eğitime olan desteğimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz"

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Özel Eğitim Meslek Okulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başkan Pekyatırmacı belediye olarak eğitime her zaman destek olduklarını ifade etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Özel Eğitim Meslek Okulunu ziyaret etti. Konya’da özel öğrencilere yönelik mesleki eğitim vererek ilk olma özelliğini taşıyan okulda Başkan Ahmet Pekyatırmacı, çalışma atölyeleri, sınıflar ve uygulama merkezlerinde inceleme yaptı. Ahmet Pekyatırmacı okulda öğrencilere verilen mesleki eğitimler hakkında da bilgi aldı ve belediye tarafından okulda yapılacak çalışma alanlarını da inceledi. Ziyarette Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ve belediye başkan yardımcıları da yer aldı.



“Okullarımızla irtibatımızı pandemide de kesmedik”

Selçuklu Belediyesi olarak eğitime her daim destek olduklarını belirten Başkan Pekyatırmacı, “Belediye olarak eğitime olan desteğimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz. Okullarımızla irtibatımızı pandemi sonrasında da hiç kesmedik ve bu anlamda hem ilçe milli eğitim müdürlüğümüzle hem de okul idarecilerimizle istişarelerimize devam ettik. Bu kapsamda Selçuklu Özel Eğitim Meslek Okulumuza bir ziyaret gerçekleştirdik ve okulumuzun taleplerini değerlendirmeye aldık. İlçemizde bu potansiyelde bir okulun olması ilçemiz adına büyük bir avantaj. Engelli öğrencilerimizin burada aldıkları eğitim sonrasında istihdam edilme noktasında da önceliğe sahip olmaları hem onların aileleri için hem bizler hem de ülkemiz için önemli bir kazanım. Çünkü öğrencilerimiz bu eğitimle toplumda kendisini doğru ifade edebilen, yetenekleri doğrultusunda üretime katılabilen, yaşadığı çevreye uyumlu, üretken, mutlu ve sosyal bireyler haline geliyorlar. Bizde bu noktada belediye olarak öğrencilerimizin her anlamda yanındayız. Tekrar yüz yüze eğitimin başladığı günlerde hepsiyle bir araya gelmek en büyük arzumuz” diye konuştu.

