Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattında test sürüşleri başladı

Geçtiğimiz hafta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun başlayacağını açıkladığı KonyaKaraman Yüksek Hızlı Tren hattında test sürüşleri dün itibariyle başladı.
KonyaKaramanUlukışla YHT Projesi kapsamında KonyaKaraman Yüksek Hızlı Tren hattında sinyalizasyon sistemi montajları tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 237 kilometrelik KonyaKaramanUlukışla (Niğde) Hızlı Tren Projesi kapsamında yapımı tamamlanan KonyaKaraman hattının 102 kilometrelik kısmı üzerinde test sürüşlerine dün Çumra İstasyonundan başlandığını duyurdu. Saatte 200 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen hızlı tren hattı ile KonyaKaraman arasında 1 saat 15 dakika olan seyahat süresi 35 dakikaya düşecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.