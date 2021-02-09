Buzdolabı tamircisini 150 lira borç için öldürmüşler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Buzdolabı tamircisini 150 lira borç için öldürmüşler

DHA

Buzdolabı tamircisini 150 lira borç için öldürmüşler


Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'da dün buzdolabı tamircisi Kamil Başaralı'yı (46), tabancayla kamyonetine ateş ederek öldüren Mustafa K. (28), Bahattin Y. (25) ve U.Ç.'nin (17), 150 TL'lik borç nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Tabancayı kullandığı öne sürülen Mustafa K. ifadesinde "Biz geceleri içki satıyoruz. Kamil Başarılı'nın da bize 150 TL içki borcu vardı. Sabah borç nedeniyle tartışmıştık. Takip edip öldürdük" dediği öğrenildi. 
Olay, dün saat 11.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi Karakurt Caddesi'nde meydana geldi. Buzdolabı tamircisi Kamil Başaralı, 42 SD 708 plakalı kamyonetiyle seyir halindeyken, motosikletle yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişiler, tabancayla ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Başaralı'nın kontrolünden çıkan kamyonet, park halindeki 42 ACP 870 plakalı otomobile çarparak durdu. Silah seslerini duyan çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Başaralı, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kamil Başaralı'nın cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. 
Cinayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri,şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerince saldırganların Mustafa K., Bahattin Y. ve U.Ç. olduğunu tespit edildi. Polis, U.Ç.'yi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı.
CİNAYET ŞÜPHELİLERİ POLİSLE ÇATIŞMAYA GİRDİ
Diğer 2 şüphelinin Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde bir serada saklandığını belirleyen polis, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Şüphelilerden Bahattin Y., polis ekiplerini fark edince koşarak kaçmaya başladı. Mustafa K. de polise tabancayla ateş açtı. Bunun üzerine çatışma çıktı. Kısa süren çatışmanın ardından 2 şüpheli de yakalanıp, gözaltına alındı. 
150 LİRA İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER
Emniyete götürülen şüphelilerden tabancayı kullandığı iddia edilen Mustafa K., ifadesinde gece geç saatlerde içki satışı yaptıklarını ve Kamil Başaralı'nın da kendilerinden içki satın aldığını öne sürerek, "Biz seyyar olarak içki satıyoruz. Kamil Başarılı'nın da bize 150 TL içki borcu vardı. Sabah borç nedeniyle tartışmıştık. Takip edip öldürdük" dediği öğrenildi.  
Şüphelilerin sorgusu sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ
2021-02-09 17:15:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beyşehir Gölü'nde balıkçı ağına takılan bahri kuşu kurtarıldı
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü'nde balıkçı ağına takılan bahri kuşu ...
Konya- Karaman YHT test sürüşleri başladı
YEREL HABERLER Konya- Karaman YHT test sürüşleri başladı
Halı yıkamacı cinayeti sanığına müebbet istemi
YEREL HABERLER Halı yıkamacı cinayeti sanığına müebbet istemi
Konyaspor, İlhan Palut ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Konyaspor, İlhan Palut ile 1,5 yıllık sözleşme ...
Konyaspor'da İlhan Palut dönemi
YEREL HABERLER Konyaspor'da İlhan Palut dönemi
1 kişinin öldüğü balık halindeki kavgada 14 şüpheli, Özel Harekat eşliğinde adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER 1 kişinin öldüğü balık halindeki kavgada 14 şüpheli, ...
Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattında test sürüşleri başladı
YEREL HABERLER Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattında test ...
Başkan Kılca Ortakonak Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Kılca Ortakonak Mahallesi’nde vatandaşlarla ...
Başkan Pekyatırmacı: "Eğitime olan desteğimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: "Eğitime olan desteğimizi ...
Akşehir'de ekmek fırınları denetleniyor
YEREL HABERLER Akşehir'de ekmek fırınları denetleniyor
Sevgilisini ev eşyası tartışmasında öldüren kadının avukatı duruşmada faturaları gösterdi
YEREL HABERLER Sevgilisini ev eşyası tartışmasında öldüren kadının ...
Balık halinde cinayetle biten silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Balık halinde cinayetle biten silahlı kavganın ...
Gerçek diye imitasyon altın gasp eden şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gerçek diye imitasyon altın gasp eden şüpheli ...
Konya’da eğitim - öğretim faaliyetleri değerlendirildi
YEREL HABERLER Konya’da eğitim - öğretim faaliyetleri ...
Konyalı çocukların Şivlilik hediyesi Büyükşehir’den
YEREL HABERLER Konyalı çocukların Şivlilik hediyesi Büyükşehir’den
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü kurtarılamadı Kaza anı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ...
Konya'da yaklaşık 30 kedi besleyen imam: "Biz onlara baktıkça huzur bulduk"
YEREL HABERLER Konya'da yaklaşık 30 kedi besleyen imam: "Biz onlara ...
Çaldığı altınlar imitasyon çıkan soyguncu: Zevk için yaptım, o da sahte çıktı
YEREL HABERLER Çaldığı altınlar imitasyon çıkan soyguncu: Zevk için ...
Motosiklet sürücüsü Mehmet'in öldüğü kaza kamerada
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü Mehmet'in öldüğü kaza kamerada
Gerçek diye imitasyon altınları gasp eden şüpheli: "Bir daha öyle yapmasınlar gerçek altın koysunlar" Konya'da silahla girdiği kuyumcudan gasp ettiği altınların imitasyon olduğunu yakalanınca anlayan zanlı gazetecilerin neden yaptın sorusuna "Zevk için yaptım, zaten hepsi sahte çıktı. Bir daha öyle yapmasınlar, gerçek altın koysunlar"
YEREL HABERLER Gerçek diye imitasyon altınları gasp eden şüpheli: ...
Konya’da evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Konya’da evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Otomobil fiyatına güvercin; 100 bin lira
YEREL HABERLER Otomobil fiyatına güvercin; 100 bin lira
Konya’da Şivlilik etkinlikleri Covid-19 sebebiyle yapılamayacak
YEREL HABERLER Konya’da Şivlilik etkinlikleri Covid-19 sebebiyle ...
Hırsızlık şüphelisinden polise: "Gözünle gördün mü çaldığımı"
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisinden polise: "Gözünle gördün mü ...