Çaldığı altınlar imitasyon çıkan soyguncu: Zevk için yaptım, o da sahte çıktı (2)

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TUTUKLANDI

Konya'da çeyrek altın alma bahanesiyle dükkanına girdiği kuyumcuyu tabancayla tehdit ederek, vitrindeki bilezikleri gasbedip, kaçan ve aldığı bilezikler imitasyon çıkan Sezer Karga (35), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Adem YILDIZ

2021-02-09 18:04:45



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