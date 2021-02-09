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Konya'da 4,7 büyüklüğünde deprem

DHA

Konya'da 4,7 büyüklüğünde deprem


KONYA, (DHA)KONYA'nın Tuzlukçu ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı ile birlikte çok sayıda vatandaş panik içerisinden evlerinden çıktı. Depremin merkez üssü olan Mevlütlü Mahallesi Muhtarı Ramazan Yılmaz, "10'ar saniye aralıklarla 3 defa sarsıntı hissettik. Göçük, ölü ya da yaralanan yok. Mahalleyi kontrol etmeye devam ediyoruz" dedi.
AFAD verilerine göre saat 18.53'de merkez üssü Tuzlukçu ilçesi Mevlütlü Mahallesi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen sarsıntı ile birlikte çok sayıda vatandaş panikle sokağa çıktı. Depremin merkez üssü olan Mevlütlü Mahallesi Muhtarı Ramazan Yılmaz, "10'ar saniye aralıklarla 3 defa sarsıntı hissettik. Şu ana kadar bize intikal eden bir sorun yok. Göçük, ölü ya da yaralanan yok. Mahalleyi kontrol etmeye devam ediyoruz" dedi.
AFAD tarafından da bölgeye ekipler gönderildi. DHA-Genel Türkiye-Konya DHA
2021-02-09 19:59:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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