Konyaspor, İlhan Palut ile ilk antrenmanına çıktı

Konyaspor, yeni Teknik Direktörü İlhan Palut ile ilk antrenmanını yaparak Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı.

İsmail Kartal’la yollarını ayıran Konyaspor, teknik direktörlük görevi için anlaştığı İlhan Palut ile ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Konyaspor bir günlük ara sonrasında yapılan antrenmanla hazırlıklarına başladı. Kayacık Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, Teknik Direktör İlhan Palut’un oyuncularla saha içerisinde yaptığı toplantıdan sonra koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başladı. Beşiktaş ile yapılan lig maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise çalışmayı topla oyun ile sonlandırdı.

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