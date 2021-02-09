Konya'da kablo ve bakır kazan hırsızları tutuklandı

Konya'da mermer ocağından kablo, evlerden ise bakır kazan çaldığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya'nın Derebucak ilçesinde, bir mermer ocağında kablo hırsızlığı yaparken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 2'si kadın 3 hırsızlık şüphelisi gözaltına alınırken, şüphelilerin verdiği ifade doğrultusunda firari olan 4'üncü şüpheli ise Antalya'nın Manavgat ilçesindeki saklandığı dağ evinde yakalanarak ilçeye getirildi. Mermer ocağındaki kablo hırsızlığına karıştığı iddia edilen kadın şüpheliler Y.K. ile G.K. ve erkek şüpheli M.H. ile firari iken sonradan yakalanan A.A.'nın, Beyşehir'e bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde de 7 ayrı evden bakır kazan ve malzemeleri hırsızlığı olayına karıştığı tespit edildi. Şüphelilerin araç kiralayarak hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri, çalıntı bakır kazan ve malzemeleri ise bir hurdacıya sattıkları belirlendi. Çalınan bakır kazan ve malzemeler, jandarma ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi.

Derebucak, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kayabaşı Mahallesi Muhtarlığının müşterek yürüttüğü çalışma sonucunda yakalanan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra Beyşehir Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Seydişehir Kapalı Cezaevine gönderildi.

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