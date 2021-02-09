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Konya, 3 dakikada ile 3 depremle sallandı (2)- Yeniden

DHA

Konya, 3 dakikada ile 3 depremle sallandı (2)- Yeniden


İsmail AKKAYAAdem YILDIZ/TUZLUKÇU (Konya), (DHA)KONYA'nın Tuzlukçu ilçesi merkezli 3 dakika arayla peş peşe 3 deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, 18.51´de 4.7 olarak kaydedilen depremin ardından 4.0 ve 4.1 büyüklüğünde 2 deprem daha kaydedildi geldi. Konya Valiliği´nden yapılan açıklamada, depremlerde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.  
Tuzlukçu ilçesi Mevlütlü Mahallesi merkezli ilk deprem, saat 18.51'de 4.7 büyüklüğünde meydana geldi. 4.0 büyüklüğündeki ikinci deprem ise saat 18.52´de kaydedildi. Her iki deprem zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelerken, saat 18.53'te 4.1 büyüklüğündeki üçüncü deprem ise 4 kilometre derinlikte ölçüldü. Sarsıntılar çevredeki ilçelerden de hissedildi. Depremlerin ardından bölgedeki vatandaşlar panikle evlerinden çıktı. Depremlerin merkez üssü olan Mevlütlü Mahallesi´nin muhtarı Ramazan Yılmaz, "10'ar saniye aralıklarla 3 defa sarsıntı hissettik. Şu ana kadar bize intikal eden bir sorun yok. Göçük, ölü ya da yaralanan yok. Mahalleyi kontrol etmeye devam ediyoruz" dedi.
VALİLİK: CAN VE MAL KAYBI YOK
Tuzlukçu ilçesinde yaşanan depremlerin ardından Konya Valiliği´nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, deprem yaşanan bölgede can ve mal kaybının olmadığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Tuzlukçu ilçesinde 4,7 şiddettinde, 7 km derinlikte deprem meydana gelmiştir. An itibariyle herhangi can ve mal kaybı yoktur. Taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeler takip edilerek kamuoyu bilgilendirilecektir" denildi.
`BU AKTİF FAYDA BEKLENEN DEPREMLER´
Depremlerin ardından Demirören Haber Ajansı´na (DHA) açıklamalarda bulunan Konya Jeoloji Mühendisleri Odası ve Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, "Depremlerin oluştuğu fay, Orta Anadolu Bölgesi´nin bağımsız faylarından birisi. Orada özellikle sahanın batısına doğru Sultandağı fay zonu var. Sultandağı fay zonu, Sultandağı´ndan, Çay´dan ve Akşehir´in güneyine kadar inen bir fay zonu. Bu fay zonunun oluşturduğu bölgenin doğu kesiminde Akşehir Gölü´nü ve Eber Gölü´nü de oluşturan grabenin doğu kanadı Tuzlukçu fay zonudur. Bu fay zonunun bir ucu da Ilgın´a kadar uzanır. Bu fayın üretebileceği orta büyüklükte bir depremdi zaten, o da gerçekleşti. Geçtiğimiz yaz aylarında da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Oluşan depremler, sığ depremler. Bölgede herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil. Burada aktif faylar bulunuyor. Bu büyüklükte depremler beklenen depremler" diye konuştu.
Öte yandan Tuzlukçu'da peş peşe meydana gelen depremlerin ardından AFAD verilerine göre, 15 artçı sarsıntının daha yaşandığı bildirildi.   DHA-Genel Türkiye-Konya / Tuzlukçu İsmail AKKAYA-Adem YILDIZ
2021-02-09 22:15:49

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