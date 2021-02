Konya, 3 dakikada 3 depremle sallandı (3)

DEPREMDE 3 EVDE HASAR MEYDANA GELDİ

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde merkez üstü Mevlütlü Mahallesi'nde 4.7, 4.0 ve 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede Koraşı Mahallesi'nde 3 evde hasar oluştuğu tespit edildi.

Tuzlukçu Kaymakamı Ahmet Yeşilyurt ve Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, ekiplerle birlikte hasarlı evlerde incelemelerde bulundu. Kaymakam Ahmet Yeşilyurt, depremin ardından herhangi bir can kaybının olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Şu anda çok şükür ilçemizde can veya mal kaybı bulunmamaktadır. İlçemizde 4'ü merkez 15 mahalle bulunmaktadır. Tüm mahalle muhtarlarımızla görüştük. Herhangi bir yıkım ve can kaybı yok. Depremin meydana geldiği Mevlütlü Mahallesi'nde herhangi bir hasar yok. Koraşı Mahallesi'nde sadece 3 evimizde hasar meydana gelmiş. Orada yalnız veya ailesiyle yaşayanlar var. Onlara da hasarsız olan evlerde veya öğretmen evimizde kalmaları söylendi. Başhekimimiz ile de görüştüm. Depremin ardından herhangi hastaneye başvuru olmamış. Jandarmamız ve diğer ekiplerimiz, tüm mahallelerimizi kontrol ediyor.''

1'İNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ

Kaymakam Yeşilyurt, "Tuzlukçu 1'inci derece deprem bölgesi olduğu için 56 ay önce küçük şiddetle deprem meydana geldi. Onun için de gerekli tedbirleri almıştık. Şu an da sürekli camilerden ve belediyemizden anons yapıyoruz. Vatandaşlardan, herhangi bir sorunları olduğunda muhtarlığımıza bildirmelerini istedik" diye konuştu.

Vatandaşların evlerinde olduğunu ifade eden Yeşilyurt, "Vatandaşlarımız şu an evlerinde, dışarıda kimse yok. Zaten telaş içinde dışarıda bekleyip koronavirüs vaka sayısını da artırabilirler. Depremden kaçalım derken virüsün yayılmasına neden olabilirler. O yüzden sürekli teyakkuz halindeyiz. Bir durum olduğunda dışarı çıkılması gerektiğini belirtiyoruz" dedi.

EVLERİNDE ÇATLAK OLUŞTU

Yalnız yaşayan Döndü Özen (81), depreme uykuda yakalandığını belirterek, "Evde yatıyordum. Bir sarsıntı hissettim. Ardından ikinci bir sarsıntı olunca dışarı çıkıp, çocuklarımın evine gittim. Evimde de çatlaklar var. Hasar oluştu. Geceyi burada geçirmeyeceğim. Oğlumun evinde bir hasar yok, orada kalacağım" dedi.

İbrahim Çomur da (42), "Evde otuyorduk. Sarsıntı olduktan sonra çocuklara sakin olmalarını söyledim. Sonra dışarı çıktık. Evde çatlaklar var. Bir akrabamızın evinde kalacağız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Konya İsmail AKKAYA Adem

2021-02-09



